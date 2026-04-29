CUET UG 2026 Exam City OUT, Link: सीयूईटी यूजी एग्जाम सिटी cuet.nta.nic.in पर जारी, लिंक; ऐसे करें डाउनलोड
CUET UG 2026 Exam City OUT: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET-UG) 2026 की ‘एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप’ cuet.nta.nic.in पर जारी कर दी है।
CUET UG 2026 Exam City OUT: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET-UG) 2026 में शामिल होने जा रहे लाखों छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने ‘एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप’ जारी कर दी है। अब छात्र घर बैठे यह पता लगा सकते हैं कि उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित की जाएगी।
यह कदम छात्रों को अपनी यात्रा और रहने की व्यवस्था समय पर करने में मदद करने के लिए उठाया गया है। विशेष रूप से उन छात्रों के लिए यह बहुत राहत की खबर है, जिन्हें परीक्षा देने के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता है।
सिटी इंटिमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड में अंतर
अक्सर छात्र सिटी स्लिप को ही एडमिट कार्ड समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है।सिटी इंटिमेशन स्लिप केवल आपको यह बताती है कि आपकी परीक्षा किस 'शहर' में होगी। इसमें परीक्षा केंद्र का नाम या सटीक पता नहीं होता। एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ दिन पहले जारी किया जाएगा, जिसमें आपके परीक्षा केंद्र का नाम, रोल नंबर, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा की शिफ्ट जैसी जानकारी होगी।
कैसे डाउनलोड करें अपनी सिटी स्लिप? (आसान तरीका)
एनटीए ने पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और सरल रखा है। परीक्षार्थी इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर मौजूद 'CUET UG 2026 Exam City Slip' वाले लिंक पर क्लिक करें।
3. अब आपके सामने एक नया लॉगिन पेज खुलेगा। यहाँ अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज करें।
4. सुरक्षा के लिए दिया गया कैप्चा कोड भरें और 'सबमिट' पर क्लिक करें।
5. आपकी सिटी इंटिमेशन स्लिप स्क्रीन पर दिखाई देगी। इसे भविष्य के लिए डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकाल लें।
परीक्षा का आयोजन और छात्रों की संख्या
इस साल सीयूईटी-यूजी की परीक्षा हाइब्रिड मोड (पेन-पेपर और कंप्यूटर आधारित) में 11 मई से 31 मई 2026 तक आयोजित की जा रही है। देशभर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य भाग लेने वाले संस्थानों में स्नातक कोर्सेज में एडमिशन के लिए यह भारत की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है। रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ष लगभग 13 लाख से अधिक छात्रों ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है।
यदि स्लिप डाउनलोड करने में समस्या आए तो क्या करें?
कभी-कभी भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट स्लो हो सकती है। ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय कुछ समय बाद प्रयास करें। यदि आपके एप्लीकेशन नंबर में कोई गलती दिखा रहा है या स्लिप डाउनलोड नहीं हो रही है, तो आप एनटीए की हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 पर संपर्क कर सकते हैं या cuet-ug@nta.ac.in पर ईमेल भेज सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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