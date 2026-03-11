Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

CUET UG Datesheet 2026: सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा शेड्यूल का इंतजार, मई में होगी प्रवेश परीक्षा

Mar 11, 2026 04:46 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share

CUET UG Datesheet 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडरग्रेजुएट (CUET UG) 2026 के लिए सब्जेक्ट वाइज डेटशीट और परीक्षा शेड्यूल जारी करने वाली है।

CUET UG Datesheet 2026: सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा शेड्यूल का इंतजार, मई में होगी प्रवेश परीक्षा

CUET UG 2026 Date Sheet: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडरग्रेजुएट (CUET UG) 2026 के लिए सब्जेक्ट वाइज डेटशीट और परीक्षा शेड्यूल जारी करने वाली है। वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने देश के विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य भाग लेने वाले संस्थानों में अंडरग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर अपना परीक्षा शेड्यूल देख सकेंगे।

एनटीए ने पहले ही अपने वार्षिक कैलेंडर में परीक्षा की संभावित तिथियों का संकेत दे दिया था, लेकिन छात्रों को अब उस लिस्ट का इंतजार है जिससे यह पता चल सके कि उनके द्वारा चुने गए विषयों की परीक्षा किस तारीख और किस शिफ्ट में होगी।

परीक्षा की तारीखें और मोड

एनटीए के मौजूदा शेड्यूल के अनुसार, CUET UG 2026 की परीक्षाएं 11 मई से 31 मई 2026 के बीच आयोजित की जानी निर्धारित हैं। यह परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में होगी। परीक्षा देश भर के विभिन्न शहरों और भारत के बाहर के केंद्रों पर कई शिफ्टों में संपन्न कराई जाएगी। अभ्यर्थियों की भारी संख्या को देखते हुए, एनटीए एक जटिल लेकिन व्यवस्थित टाइम टेबल तैयार कर रहा है।

आवेदन और सुधार की प्रक्रिया पूरी

इस वर्ष CUET UG के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया काफी चर्चा में रही। आवेदन पोर्टल को कई बार खोला गया ताकि कोई भी योग्य छात्र अवसर से वंचित न रह जाए। हाल ही में, एनटीए ने 23 से 26 फरवरी 2026 तक आवेदन विंडो को अंतिम बार फिर से खोला था। इससे पहले 9 से 11 फरवरी तक छात्रों को अपने फॉर्म में करेक्शन करने का मौका भी दिया गया था। अब जब आवेदन की सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, तो एजेंसी परीक्षा केंद्रों के आवंटन और रोल नंबर जनरेट करने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में है।

ये भी पढ़ें:12वीं आर्ट्स के बाद करियर की नई उड़ान, इन 8 क्षेत्रों में है पैसा और पहचान
ये भी पढ़ें:12th PCB के बाद डॉक्टर बनना ही जरूरी नहीं, इन 6 क्षेत्रों में बनाएं शानदार करियर
ये भी पढ़ें:बिना NEET भी चमकेगा करियर, 12वीं के बाद इन 5 कोर्सेज से बनें मेडिकल एक्सपर्ट

एडवांस सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड

डेटशीट जारी होने के तुरंत बाद, एनटीए ‘एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप’ जारी करेगा। यह स्लिप एडमिट कार्ड से अलग होती है और इसका उद्देश्य छात्रों को यह बताना होता है कि उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित की जाएगी। इससे छात्रों को अपनी यात्रा और ठहरने की व्यवस्था पहले से करने में मदद मिलती है। वास्तविक एडमिट कार्ड परीक्षा शुरू होने से मात्र 3-4 दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।

छात्रों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

CUET UG में इस बार भी बड़ी संख्या में डोमेन विषय, भाषाएं और जनरल टेस्ट शामिल हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें। जैसे ही विषयवार डेटशीट जारी होगी, छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर उसे डाउनलोड कर सकेंगे:

  1. आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'CUET UG 2026 Subject-wise Date Sheet' के लिंक पर क्लिक करें।

3. आपकी स्क्रीन पर एक पीडीएफ फाइल खुलेगी।

4. इसमें अपने विषयों की तारीख और समय की जांच करें और इसे सुरक्षित रख लें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
CUET Cuet Ug Exam Date
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, Board Results 2026 , Bihar Board Result 2026 , CBSE Board Result 2026 , UP Board Result 2026 और सरकारी जॉब अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए आज ही Live Hindustan App डाउनलोड करें।