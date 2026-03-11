CUET UG Datesheet 2026: सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा शेड्यूल का इंतजार, मई में होगी प्रवेश परीक्षा
CUET UG Datesheet 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडरग्रेजुएट (CUET UG) 2026 के लिए सब्जेक्ट वाइज डेटशीट और परीक्षा शेड्यूल जारी करने वाली है।
CUET UG 2026 Date Sheet: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडरग्रेजुएट (CUET UG) 2026 के लिए सब्जेक्ट वाइज डेटशीट और परीक्षा शेड्यूल जारी करने वाली है। वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने देश के विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य भाग लेने वाले संस्थानों में अंडरग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर अपना परीक्षा शेड्यूल देख सकेंगे।
एनटीए ने पहले ही अपने वार्षिक कैलेंडर में परीक्षा की संभावित तिथियों का संकेत दे दिया था, लेकिन छात्रों को अब उस लिस्ट का इंतजार है जिससे यह पता चल सके कि उनके द्वारा चुने गए विषयों की परीक्षा किस तारीख और किस शिफ्ट में होगी।
परीक्षा की तारीखें और मोड
एनटीए के मौजूदा शेड्यूल के अनुसार, CUET UG 2026 की परीक्षाएं 11 मई से 31 मई 2026 के बीच आयोजित की जानी निर्धारित हैं। यह परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में होगी। परीक्षा देश भर के विभिन्न शहरों और भारत के बाहर के केंद्रों पर कई शिफ्टों में संपन्न कराई जाएगी। अभ्यर्थियों की भारी संख्या को देखते हुए, एनटीए एक जटिल लेकिन व्यवस्थित टाइम टेबल तैयार कर रहा है।
आवेदन और सुधार की प्रक्रिया पूरी
इस वर्ष CUET UG के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया काफी चर्चा में रही। आवेदन पोर्टल को कई बार खोला गया ताकि कोई भी योग्य छात्र अवसर से वंचित न रह जाए। हाल ही में, एनटीए ने 23 से 26 फरवरी 2026 तक आवेदन विंडो को अंतिम बार फिर से खोला था। इससे पहले 9 से 11 फरवरी तक छात्रों को अपने फॉर्म में करेक्शन करने का मौका भी दिया गया था। अब जब आवेदन की सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, तो एजेंसी परीक्षा केंद्रों के आवंटन और रोल नंबर जनरेट करने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में है।
एडवांस सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड
डेटशीट जारी होने के तुरंत बाद, एनटीए ‘एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप’ जारी करेगा। यह स्लिप एडमिट कार्ड से अलग होती है और इसका उद्देश्य छात्रों को यह बताना होता है कि उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित की जाएगी। इससे छात्रों को अपनी यात्रा और ठहरने की व्यवस्था पहले से करने में मदद मिलती है। वास्तविक एडमिट कार्ड परीक्षा शुरू होने से मात्र 3-4 दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।
छात्रों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
CUET UG में इस बार भी बड़ी संख्या में डोमेन विषय, भाषाएं और जनरल टेस्ट शामिल हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें। जैसे ही विषयवार डेटशीट जारी होगी, छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर उसे डाउनलोड कर सकेंगे:
- आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'CUET UG 2026 Subject-wise Date Sheet' के लिंक पर क्लिक करें।
3. आपकी स्क्रीन पर एक पीडीएफ फाइल खुलेगी।
4. इसमें अपने विषयों की तारीख और समय की जांच करें और इसे सुरक्षित रख लें।
