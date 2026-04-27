CUET UG 2026: सिटी इंटिमेशन स्लिप जल्द होगी जारी, 11 मई से एग्जाम; ऐसे करें डाउनलोड
CUET UG 2026 परीक्षा का आयोजन 11 मई से 31 मई 2026 के बीच किया जाएगा। यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड मोड (CBT) में देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। ऐसे में सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी होने के बाद उम्मीदवारों को यह पता चल जाएगा कि उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित की जाएगी।
कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) 2026 में शामिल होने जा रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही CUET UG 2026 की सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह स्लिप अप्रैल के अंत तक आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जा सकती है, हालांकि अभी तक NTA ने इसकी पुष्टि नहीं की है।
11 से 31 मई के बीच होंगीं परीक्षाएं
CUET UG 2026 परीक्षा का आयोजन 11 मई से 31 मई 2026 के बीच किया जाएगा। यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड मोड (CBT) में देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। ऐसे में सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी होने के बाद उम्मीदवारों को यह पता चल जाएगा कि उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित की जाएगी।
सिटी इंटिमेशन स्लिप में परीक्षा शहर और राज्य, परीक्षा की तारीख, शिफ्ट और विषय से जुड़ी जानकारी दी जाती है। हालांकि इसमें परीक्षा केंद्र का सटीक पता या हॉल डिटेल्स शामिल नहीं होती हैं। ये सभी जानकारी बाद में जारी होने वाले एडमिट कार्ड में दी जाएगी।
NTA सिटी स्लिप जारी करने के बाद मई के पहले सप्ताह में CUET UG 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर सकता है। एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए अनिवार्य दस्तावेज होगा, जिसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि, रिपोर्टिंग टाइम और सेंटर का पूरा पता दर्ज रहेगा।
ऐसे डाउनलोड करें सिटी इंटिमेशन स्लिप
- उम्मीदवार CUET UG 2026 की सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले NTA की आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in या CUET पोर्टल cuet.nta.nic.in पर जाएं।
- इसके बाद होमपेज पर दिए गए CUET UG 2026 City Intimation Slip लिंक पर क्लिक करें।
- लॉगिन पेज पर पहुंचने के बाद अपना एप्लिकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरें।
- सबमिट करते ही स्लिप स्क्रीन पर दिखाई देगी, जिसे डाउनलोड कर प्रिंट निकाल सकते हैं।
उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें, ताकि किसी भी अपडेट को मिस न करें। कुल मिलाकर, सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी होने के साथ ही CUET UG 2026 परीक्षा की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच जाएंगी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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