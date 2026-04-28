CUET UG 2026: सीयूईटी यूजी 2026 सिटी इंटिमेशन स्लिप का इंतजार, 11 मई से होगी परीक्षा
CUET UG 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in/CUET-UG पर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET-UG) 2026 ‘एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप’ जारी करने वाली है।
CUET UG 2026: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET-UG) 2026 की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर ‘एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप’ जारी करने वाली है। इस स्लिप के माध्यम से छात्रों को यह पता चल सकेगा कि उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित की जाएगी, ताकि वे समय रहते अपनी यात्रा की योजना बना सकें।
क्या होती है सिटी इंटिमेशन स्लिप?
अक्सर छात्र सिटी इंटिमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड के बीच भ्रमित हो जाते हैं। सिटी इंटिमेशन स्लिप केवल इस बात की अग्रिम सूचना होती है कि छात्र का परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। यह एडमिट कार्ड नहीं है। एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख से कुछ दिन पहले अलग से जारी किया जाता है, जिसमें परीक्षा केंद्र का नाम, शिफ्ट का समय और रोल नंबर जैसी विस्तृत जानकारी होती है।
कैसे डाउनलोड करें अपनी एग्जाम सिटी स्लिप?
एक बार जब NTA लिंक एक्टिव कर देगा, तो छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर अपनी जानकारी चेक कर सकेंगे:
- सबसे पहले CUET UG की आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in/CUET-UG पर जाएं।
2. होमपेज पर 'CUET UG 2026 City Intimation Slip' के लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना एप्लीकेशन नंबर (Application Number) और जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज करें।
4. स्क्रीन पर दिया गया सुरक्षा पिन (Security PIN) भरें।
5. सबमिट बटन दबाते ही आपके परीक्षा शहर की जानकारी सामने आ जाएगी।
परीक्षा का शेड्यूल और एडमिट कार्ड
CUET UG 2026 की परीक्षाएं हाइब्रिड मोड (कंप्यूटर आधारित टेस्ट और पेन-पेपर मोड) में आयोजित की जाएंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी होने के 3 से 4 दिन बाद आधिकारिक एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। इस साल परीक्षा के लिए रिकॉर्ड संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो देश के प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है।
छात्रों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश
NTA ने छात्रों को सलाह दी है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट और अपने ईमेल चेक करते रहें। यदि किसी छात्र को सिटी स्लिप डाउनलोड करने में कोई तकनीकी परेशानी आती है, तो वे NTA के हेल्पलाइन नंबर या ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं।
परीक्षा केंद्र पर जाते समय छात्रों को अपना एडमिट कार्ड और एक वैध फोटो आईडी कोर्ड (जैसे आधार कार्ड) ले जाना अनिवार्य होगा। इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और डिजिटल निगरानी के जरिए परीक्षा को पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है।
CUET UG के जरिए छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय (DU), जेएनयू (JNU), और बीएचयू (BHU) जैसे बड़े संस्थानों में दाखिला ले सकेंगे। परीक्षा शहर की जानकारी पहले मिल जाने से विशेषकर दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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