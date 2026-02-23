CUET UG 2026 का फॉर्म फिर खुला, छूटे छात्रों को मिला आखिरी मौका; आखिरी तारीख कब
सीयूईटी यूजी 2026 के लिए आवेदन पोर्टल फिर खोला गया है। छात्र 26 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इस बार कोई सुधार का मौका नहीं मिलेगा, पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की होगी।
देशभर के लाखों छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। स्नातक दाखिले की सबसे अहम परीक्षा CUET UG 2026 का आवेदन पोर्टल एक बार फिर खोल दिया गया है। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने छात्रों की लगातार मांग के बाद यह फैसला लिया है। अब उम्मीदवार 26 फरवरी 2026 तक अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और फीस जमा कर सकते हैं। यह उन छात्रों के लिए आखिरी मौका माना जा रहा है जो किसी कारण से पहले आवेदन नहीं कर पाए थे।
पहले भी बढ़ चुकी थी तारीख
इससे पहले आवेदन प्रक्रिया 3 जनवरी से 30 जनवरी 2026 तक चली थी। फीस जमा करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी रात 11:50 बजे तय की गई थी। बाद में छात्रों की मांग पर इसे बढ़ाकर 4 फरवरी तक किया गया और फीस भुगतान की सुविधा 7 फरवरी तक दी गई। अब फिर से पोर्टल खोला जाना इस बात का संकेत है कि बड़ी संख्या में छात्र आवेदन से वंचित रह गए थे।
दोबारा मौका, लेकिन सख्त शर्तों के साथ
एजेंसी ने साफ कहा है कि यह एक विशेष अवसर है और इसके साथ सख्त नियम लागू रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार फॉर्म जमा करने के बाद किसी भी तरह की गलती सुधारने की सुविधा नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि छात्रों को अपना नाम, जन्मतिथि, विषय चयन, परीक्षा शहर, दस्तावेज अपलोड जैसी हर जानकारी बहुत सावधानी से भरनी होगी। एक छोटी सी गलती भी आगे परेशानी का कारण बन सकती है।
देशभर की यूनिवर्सिटियों में दाखिले की कुंजी है यह परीक्षा
CUET UG के जरिए देश की केंद्रीय विश्वविद्यालयों और कई अन्य भाग लेने वाले संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलता है। यह परीक्षा अब उच्च शिक्षा में दाखिले का एक बड़ा और समान अवसर देने वाला माध्यम बन चुकी है, जहां अलग अलग बोर्डों के छात्रों को एक ही मंच पर आंका जाता है। इस परीक्षा का आयोजन भारत सहित कुछ विदेशी शहरों में भी किया जाएगा, ताकि बाहर रहने वाले भारतीय छात्र भी इसमें शामिल हो सकें।
13 भाषाओं में होगी परीक्षा
छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भाषा किसी भी छात्र की योग्यता के आड़े न आए और हर क्षेत्र के विद्यार्थी समान अवसर पा सकें।
मई में संभावित परीक्षा, कंप्यूटर आधारित होगी टेस्ट
CUET UG 2026 परीक्षा का आयोजन 11 मई से 31 मई 2026 के बीच कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में किया जाना प्रस्तावित है। देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित होगी।
पिछले वर्षों में कैसे हुआ था आयोजन
पिछले वर्षों के कार्यक्रम को देखें तो 2025 में परीक्षा 13 मई से 4 जून तक 19 दिनों में कई शिफ्ट में आयोजित हुई थी। 2024 में परीक्षा 15 मई से 29 मई तक चली थी। 2023 में यह चरणबद्ध तरीके से 21 मई से 23 जून तक आयोजित की गई थी। इन आंकड़ों से साफ है कि परीक्षा का दायरा लगातार बढ़ रहा है और इसमें शामिल होने वाले छात्रों की संख्या हर साल अधिक हो रही है।
ऐसे करें आवेदन
छात्रों को ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए ही आवेदन करना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करना, व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरना, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना और ऑनलाइन फीस जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट करना होगा। अंत में आवेदन पत्र डाउनलोड करके सुरक्षित रखना जरूरी है।
छात्रों को सलाह, आखिरी समय का इंतजार न करें
एजेंसी ने अभ्यर्थियों से कहा है कि वे अंतिम तारीख तक इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द आवेदन करें और आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहें। जरूरत पड़ने पर हेल्प डेस्क से भी संपर्क किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव