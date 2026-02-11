CUET UG 2026: सीयूईटी यूजी के लिए आज बंद होगी करेक्शन विंडो, यहां जानें क्या-क्या बदल सकते हैं?

संक्षेप: CUET UG 2026 Correction Window: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट-यूजी (CUET UG) 2026 के लिए आवेदन सुधार की प्रक्रिया आज, 11 फरवरी 2026 को समाप्त हो रही है।

CUET UG 2026 Application Correction Window: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट-यूजी (CUET UG) 2026 के लिए आवेदन सुधार की प्रक्रिया आज, 11 फरवरी 2026 को समाप्त हो रही है। जिन उम्मीदवारों ने अंडरग्रेजुएट (सीयूईटी यूजी) 2026 कोर्सेज के लिए आवेदन फॉर्म भरने में कोई गलती कर दी थी, उनके पास सुधार करने का यह आखिरी अवसर है।

आधिकारिक सूचना के अनुसार, सुधार की यह विंडो आज रात 11:50 बजे बंद कर दी जाएगी। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में आवेदन में किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

क्या-क्या बदल सकते हैं छात्र? NTA ने सभी क्षेत्रों में बदलाव की अनुमति नहीं दी है। उम्मीदवार केवल इन डिटेल्स में ही संशोधन कर सकते हैं:

व्यक्तिगत विवरण: पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग और श्रेणी ।

शैक्षणिक जानकारी: 10वीं और 12वीं कक्षा के विवरण।

परीक्षा केंद्र और भाषा: परीक्षा शहर की प्राथमिकता और परीक्षा का माध्यम।

विषय चयन: छात्र अधिकतम 5 विषयों का चयन कर सकते हैं या पहले से चुने गए विषयों को बदल/हटा सकते हैं।

डॉक्यूमेंट: सिग्नेचर को फिर से अपलोड किया जा सकता है।

ध्यान दें: रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्थायी पता और आपातकालीन संपर्क विवरण को नहीं बदला जा सकता।

सुधार करने के आसान स्टेप्स उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर अपने फॉर्म में बदलाव कर सकते हैं:

आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं। 2. होमपेज पर "Correction Window for CUET(UG) – 2026" लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।

4. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल/ईमेल पर आए OTP के जरिए पहचान सत्यापित करें।

5. "Edit/Correction in Application Form" के विकल्प को चुनें और आवश्यक बदलाव करें।

6. बदलावों की समीक्षा करें और सबमिट करें। यदि विषयों की संख्या बढ़ाने पर अतिरिक्त शुल्क लागू होता है, तो उसका भुगतान ऑनलाइन करें।

7. संशोधित कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकाल लें।

परीक्षा का स्वरूप- सेक्शन एआई में 13 भाषाएं, सेक्शन आइबी में 20 भाषाएं, सेक्शन II में 27 विषय और सेक्शन III सामान्य परीक्षा शामिल हैं। परीक्षा में सवाल बहुविकल्पीय होंगे और यह हिंदी, अंग्रेजी और अन्य 13 क्षेत्रीय भाषाओं में ली जायेगी।

महत्वपूर्ण आगामी तारीखें सिटी इंटिमेशन स्लिप: अप्रैल 2026 के अंतिम सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है।

परीक्षा तिथियां: CUET UG 2026 की परीक्षा 11 मई से 31 मई 2026 के बीच विभिन्न शिफ्टों में कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी।

एडमिट कार्ड: परीक्षा की तारीख से 3-4 दिन पहले जारी किए जाएंगे।