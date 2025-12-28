CUET UG 2026: CUET UG 2026 आवेदन से पहले ठीक करा लें आधार डेटा, वरना अटक सकता है एडमिशन

संक्षेप: CUET UG 2026: एनटीए ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2026 की परीक्षा का आयोजन मई महीने में किया जाएगा। अंडरग्रैजुएट कोर्सेज में एडमिशन पाने के इच्छुक छात्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया, डेटा सुधार और परीक्षा के माध्यम से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की गई हैं।

CUET UG 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG 2026) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण एडवायजरी जारी की है। इस नोटिस के जरिए एनटीए ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2026 की परीक्षा का आयोजन मई महीने में किया जाएगा। अंडरग्रैजुएट कोर्सेज में एडमिशन पाने के इच्छुक छात्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया, डेटा सुधार और परीक्षा के माध्यम से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की गई हैं।

आधार और यूडीआईडी (UDID) डेटा में सुधार का मौका एनटीए के संज्ञान में आया है कि कई उम्मीदवारों के आधार कार्ड या यूडीआईडी (दिव्यांगता प्रमाण पत्र) में दी गई जानकारी और उनके शैक्षणिक दस्तावेजों में अंतर होने के कारण आवेदन प्रक्रिया में दिक्कतें आती हैं। इसे देखते हुए, एनटीए ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे आवेदन फॉर्म भरने से पहले अपने आधार कार्ड के विवरण (जैसे नाम, जन्म तिथि और लिंग) को अपने स्कूल के रिकॉर्ड और पहचान पत्रों के अनुसार अपडेट करवा लें। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि परीक्षा के समय डेटा मिसमैच की समस्या न हो और वेरिफिकेशन प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके।

परीक्षा का माध्यम और सिलेबस एनटीए ने स्पष्ट किया है कि CUET UG 2026 परीक्षा कुल 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल हैं। सिलेबस की बात करें तो यह पूरी तरह से कक्षा 12वीं के एनसीईआरटी (NCERT) मॉडल पर आधारित होगा। इसमें मुख्य रूप से तीन खंड होंगे: भाषा परीक्षण, डोमेन-विशिष्ट विषय और जनरल टेस्ट।

आवेदन प्रक्रिया पर ध्यान दें एजेंसी ने छात्रों को हिदायत दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन करें। आवेदन फॉर्म भरते समय आधार ऑथेंटिकेशन का उपयोग करना सबसे सुरक्षित तरीका बताया गया है। यदि आधार कार्ड में कोई गलती है, तो उसे अभी ठीक करवा लेना बेहतर होगा ताकि आखिरी समय में आवेदन खारिज होने का खतरा न रहे।