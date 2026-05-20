CUET PG : बीएचयू में पीजी में दाखिले के लिए आवेदन शुरू, 150 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में होंगे एडमिशन
बीएचयू में सीयूईटी पीजी के अंतर्गत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंगलवार की शाम से पीजी अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण पोर्टल खोल दिया गया।
बीएचयू में सीयूईटी पीजी के अंतर्गत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंगलवार की शाम से पीजी अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण पोर्टल खोल दिया गया। चार जून की रात 11.59 बजे तक पंजीकरण जारी रहेगा। इसके बाद अभ्यर्थियों के कटऑफ जारी कर प्रवेश प्रक्रिया की तिथि घोषित की जाएगी।
सीयूईटी पीजी के परिणाम 24 अप्रैल को जारी किए गए थे। लगभग 25 दिन बाद बीएचयू ने पीजी पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ कर दी है। एनटीए से अर्ह अभ्यर्थियों की सूची मिलने और इसके वेरिफिकेशन में 25 दिनों का वक्त लगा।
अब पंजीकरण के लिए अभ्यर्थियों के पास 16 दिनों का समय होगा। बीएचयू में इस वर्ष पांच संस्थानों और 13 संकायों में कुल 150 विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिए जाएंगे। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की जानकारी सहित अन्य सुविधाओं के विषय में बीएचयू के प्रवेश बुलेटिन में सिलसिलेवार जानकारी दी गई है।
इस नए शैक्षणिक सत्र से भी स्नातकोत्तर स्तर पर कई नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत भी की जाएगी। इनमें मेडिकल साइंस के अलावा कई कोर्स शामिल हैं। साथ ही कई पाठ्यक्रमों में छात्र संख्या के आधार पर सीटों की संख्या में भी बदलाव किए गए हैं। प्रवेश समन्वय सेल के अध्यक्ष प्रो. भास्कर भट्टाचार्य के मुताबिक अभ्यर्थियों को सुझाव दिया गया है कि प्रवेश पंजीकरण से पहले बुलेटिन को अच्छे से पढ़कर इसके निर्देशों के अनुसार ही आवेदन करें। इससे वे बेवजह की त्रुटि से बच सकेंगे। सीयूईटी के अंकों के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया की जाएगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी