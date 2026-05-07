CUET PG : DU में 2 वर्षीय पीजी कोर्स में पहले मिलेगा दाखिला, क्या होगी योग्यता, सीटें कैसे होंगी तय
दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में सीयूईटी पीजी के परिणाम घोषित होने के बाद स्नातकोत्तर (पीजी) में दाखिले की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार दो वर्षीय और एक वर्षीय, दोनों प्रकार के पीजी कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं।
दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में सीयूईटी पीजी के परिणाम घोषित होने के बाद स्नातकोत्तर (पीजी) में दाखिले की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार दो वर्षीय और एक वर्षीय, दोनों प्रकार के पीजी कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। पहले दो वर्षीय कोर्स में दाखिला प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद एक वर्षीय पीजी पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन लिए जाएंगे।
विश्वविद्यालय की ओर से इसके लिए दाखिला नियमावली में भी आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। यह नई व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप की है, जिसमें चार वर्षीय स्नातक के बाद सीधे एक वर्षीय पीजी का प्रावधान किया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि छात्रों को दाखिले के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए नियमावली में भी बदलाव किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बहुत संभावना है कि इसी सप्ताह पीजी के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो जाए नहीं तो इसे सोमवार को शुरू किया जा सकता है।
एक वर्षीय एमए पाठ्यक्रम के लिए विषयों की संख्या के हिसाब से अतिरिक्त सीटें होंगी। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एक वर्षीय पीजी कार्यक्रमों को लेकर सीट निर्धारण और पात्रता से जुड़े अहम नियम तय किए गए हैं।
पात्रता की शर्तें
एक वर्षीय पीजी कार्यक्रम केवल उन्हीं छात्रों को दिया जाएगा, जिन्होंने चार वर्षीय स्नातक (यूजी) कार्यक्रम उसी विषय में विस्तृत अध्ययन (मेजर) के साथ पूरा किया हो, जिसमें वे पीजी में प्रवेश लेना चाहते हैं।
ऐसा होगा सीटों का निर्धारण
● सीटों के निर्धारण के लिए विभागों को उनकी कुल स्वीकृत सीटों के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है, जिन विभागों में 100 से कम सीटें हैं, वहां विज्ञान (प्रयोगशाला आधारित पाठ्यक्रम) में 20 प्रतिशत और मानविकी, सामाजिक विज्ञान व कला में 40 प्रतिशत सीटें एक वर्षीय पीजी के लिए
● 101 से 200 सीटों वाले विभागों में कुल सीटों का 25 प्रतिशत या अधिकतम 35 सीटें (जो कम हो) तय की गई हैं
● 201 से 300 सीटों वाले विभागों में 20 प्रतिशत या अधिकतम 40 सीटें (जो कम हो) लागू होंगी
● जिन विभागों में 301 या उससे अधिक सीटें हैं, वहां सभी के लिए अधिकतम 45 सीटों की सीमा तय की गई है
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी