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CUET PG Result 2026: 24 अप्रैल को जारी होगा सीयूईटी पीजी 2026 रिजल्ट, exams.nta.ac.in पर कर सकेंगे स्कोरकार्ड चेक

Apr 22, 2026 04:02 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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CUET PG 2026 Result: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि 'कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट' (CUET PG 2026) का रिजल्ट 24 अप्रैल 2026 को जारी कर दिए जाएंगे।

CUET PG Result 2026: 24 अप्रैल को जारी होगा सीयूईटी पीजी 2026 रिजल्ट, exams.nta.ac.in पर कर सकेंगे स्कोरकार्ड चेक

CUET PG Result 2026 Date: देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पोस्ट-ग्रेजुएट (PG) कोर्स में दाखिला लेने का सपना देख रहे लाखों छात्रों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि 'कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट' (CUET PG 2026) का रिजल्ट 24 अप्रैल 2026 को जारी कर दिए जाएंगे।

इस घोषणा के साथ ही उन परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है, जिन्होंने मार्च के महीने में अपनी मेहनत और प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। सीयूईटी पीजी के नतीजे घोषित होने के बाद छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय (DU), जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) जैसे 190 से अधिक केंद्रीय, राज्य और प्राइवेट विश्वविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे।

कैसी रही इस साल की परीक्षा?

एनटीए द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, इस शैक्षणिक सत्र के लिए सीयूईटी पीजी की परीक्षाएं मार्च 2026 में देश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थीं। इस बार परीक्षा कुल 157 विषयों के लिए आयोजित की गई थी। परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में संपन्न हुई, जिसमें पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा गया।

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फाइनल आंसर-की के आधार पर बनेगा रिजल्ट

रिजल्ट जारी करने से पहले एनटीए ने अपनी प्रक्रिया को बहुत ही सुव्यवस्थित रखा है। 11 अप्रैल को बोर्ड ने 'प्रोविजनल आंसर-की' जारी की थी, जिस पर छात्रों को आपत्तियां दर्ज कराने का मौका दिया गया था। प्राप्त चुनौतियों की समीक्षा विषय विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा की गई है। अब 24 अप्रैल को जो स्कोरकार्ड जारी होगा, वह 'फाइनल आंसर-की' पर आधारित होगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि एक बार रिजल्ट घोषित होने के बाद अंकों के पुनर्मूल्यांकन का कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा।

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कैसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड? (आसान स्टेप्स)

परिणाम जारी होने के बाद छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

  1. सबसे पहले एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet-pg पर जाएं।

2. होमपेज पर उपलब्ध "CUET PG 2026 Result/Scorecard" के लिंक पर क्लिक करें।

3. अब अपना एप्लिकेशन नंबर और जन्मतिथि (DOB) या पासवर्ड दर्ज करें।

4. लॉगिन करने के बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।

5. अपना स्कोरकार्ड ध्यान से देखें और भविष्य की काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए इसका एक प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

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रिजल्ट के बाद क्या होगा?

24 अप्रैल को रिजल्ट जारी होने के बाद विश्वविद्यालयों की अपनी एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगी। प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने कोर्सेज के लिए अलग से कट-ऑफ और मेरिट लिस्ट जारी करेगा। सफल छात्रों को उनकी पसंद के विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा और काउंसलिंग सेशन में भाग लेना होगा।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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