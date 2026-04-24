CUET PG Result 2026: सीयूईटी पीजी रिजल्ट आज, exams.nta.nic.in/cuet-pg पर कर सकेंगे चेक
CUET PG Result 2026 : एनटीए आज 24 अप्रैल को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट' (CUET PG 2026) का रिजल्ट जारी करेगा। एनटीए सीयूईटी पीजी रिजल्ट का इंतजार कर रहे विद्यार्थी अपना परिणाम exams.nta.nic.in/cuet-pg पर जाकर शाम करीब 5 बजे से चेक कर सकेंगे।
CUET PG Result 2026 : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) आज 24 अप्रैल को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट' (CUET PG 2026) का रिजल्ट जारी करेगा। एनटीए सीयूईटी पीजी रिजल्ट का इंतजार कर रहे विद्यार्थी अपना परिणाम exams.nta.nic.in/cuet-pg पर जाकर शाम करीब 5 बजे से चेक कर सकेंगे। सीयूईटी पीजी प्रवेश परीक्षा के आधार देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पोस्ट-ग्रेजुएट (PG) कोर्स में दाखिला मिलता है। सीयूईटी पीजी के नतीजे घोषित होने के बाद छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय (DU), जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) जैसे 190 से अधिक केंद्रीय, राज्य और प्राइवेट विश्वविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे।
कैसी रही इस साल की परीक्षा?
एनटीए द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, इस शैक्षणिक सत्र के लिए सीयूईटी पीजी की परीक्षाएं मार्च 2026 में देश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थीं। इस बार परीक्षा कुल 157 विषयों के लिए आयोजित की गई थी। परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में संपन्न हुई, जिसमें पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा गया।
फाइनल आंसर-की के आधार पर बनेगा रिजल्ट
इससे पहले 11 अप्रैल को बोर्ड ने 'प्रोविजनल आंसर-की' जारी की थी, जिस पर छात्रों को आपत्तियां दर्ज कराने का मौका दिया गया था। प्राप्त चुनौतियों की समीक्षा विषय विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा की गई है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि एक बार रिजल्ट घोषित होने के बाद अंकों के पुनर्मूल्यांकन का कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा।
कैसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड?
परिणाम जारी होने के बाद छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:
सबसे पहले एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet-pg पर जाएं।
2. होमपेज पर उपलब्ध "CUET PG 2026 Result/Scorecard" के लिंक पर क्लिक करें।
3. अब अपना एप्लिकेशन नंबर और जन्मतिथि (DOB) या पासवर्ड दर्ज करें।
4. लॉगिन करने के बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
5. अपना स्कोरकार्ड ध्यान से देखें और भविष्य की काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए इसका एक प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।
रिजल्ट के बाद क्या होगा?
24 अप्रैल को रिजल्ट जारी होने के बाद विश्वविद्यालयों की अपनी एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगी। प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने कोर्सेज के लिए अलग से कट-ऑफ और मेरिट लिस्ट जारी करेगा। सफल छात्रों को उनकी पसंद के विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा और काउंसलिंग सेशन में भाग लेना होगा।
कहां कहां मिलेगा दाखिला, कुछ अहम यूनिवर्सिटी
बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय
बी.आर. अंबेडकर स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स विश्वविद्यालय
डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश
इंदिरा गांधी दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय (महिलाओं के लिए)
जामिया मिल्लिया इस्लामिया
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिहार
दिल्ली विश्वविद्यालय
इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, रुड़की
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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