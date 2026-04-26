5 लाख छात्र, 198 यूनिवर्सिटी, CUET PG 2026 रिजल्ट के बाद दाखिले की रेस; क्या है काउंसलिंग की प्रक्रिया
CUET PG 2026 का रिजल्ट जारी हो चुका है। अब काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। जानिए एडमिशन, मेरिट लिस्ट, यूनिवर्सिटीज और जरूरी स्टेप्स की पूरी जानकारी।
देशभर के लाखों छात्रों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्टग्रेजुएट यानी CUET PG 2026 का रिजल्ट 24 अप्रैल को जारी कर दिया। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet-pg पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस साल CUET PG परीक्षा में बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। कुल 5,04,301 उम्मीदवारों ने इस एंट्रेंस एग्जाम में भाग लिया, जिससे यह साफ है कि पोस्टग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए प्रतिस्पर्धा काफी ज्यादा रहने वाली है। रिजल्ट जारी होने के साथ ही अब अगला और सबसे अहम चरण यानी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।
कैसे डाउनलोड करें CUET PG स्कोरकार्ड
रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने स्कोरकार्ड को ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी एप्लिकेशन नंबर और जन्मतिथि की जरूरत होगी। स्कोरकार्ड में उम्मीदवार के मार्क्स, पर्सेंटाइल और अन्य जरूरी जानकारी दी गई होती है, जिसके आधार पर उन्हें आगे एडमिशन प्रक्रिया में हिस्सा लेना होता है।
कब और कैसे हुई परीक्षा
CUET PG 2026 परीक्षा का आयोजन 6 मार्च से 30 मार्च के बीच किया गया था। इस दौरान परीक्षा 50 शिफ्ट्स में आयोजित की गई और कुल 157 विषयों के लिए एग्जाम कराया गया। देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। इस तरह के बड़े स्तर पर परीक्षा आयोजन से यह साफ है कि CUET PG अब देश में पोस्टग्रेजुएट एडमिशन के लिए एक अहम माध्यम बन चुका है।
काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे होगी
रिजल्ट जारी होने के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण चरण काउंसलिंग का है। CUET PG की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी तरह से संबंधित यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित की जाती है। यानी हर यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर काउंसलिंग राउंड आयोजित करेगी। सबसे पहले उम्मीदवारों को अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद उन्हें जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद यूनिवर्सिटीज मेरिट लिस्ट जारी करेंगी, जो CUET PG 2026 के स्कोर के आधार पर तैयार की जाएगी।
मेरिट लिस्ट और एडमिशन का तरीका
मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद जिन उम्मीदवारों का नाम उसमें शामिल होगा, उन्हें संबंधित यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करना होगा। इस दौरान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि CUET PG के जरिए एडमिशन का पूरा नियंत्रण NTA के पास नहीं होता। NTA सिर्फ परीक्षा और रिजल्ट जारी करता है, जबकि एडमिशन की पूरी प्रक्रिया यूनिवर्सिटीज खुद संभालती हैं। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें, ताकि कोई जरूरी जानकारी छूट न जाए।
कितनी यूनिवर्सिटीज ले रही हैं हिस्सा
इस साल CUET PG 2026 के जरिए कुल 198 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिया जाएगा। इसमें अलग-अलग कैटेगरी की संस्थाएं शामिल हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 45 है, जबकि 40 राज्य सरकार की यूनिवर्सिटीज भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा 24 सरकारी संस्थान और 89 निजी व डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। इस बड़े नेटवर्क के चलते छात्रों के पास कई विकल्प मौजूद हैं, जहां वे अपने स्कोर के आधार पर एडमिशन ले सकते हैं।
स्कोर की वैधता कितनी है
CUET PG 2026 का स्कोर केवल शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ही मान्य होगा। यानी उम्मीदवार इसी साल के एडमिशन के लिए इस स्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले साल के लिए उन्हें दोबारा परीक्षा देनी होगी।
छात्रों के लिए जरूरी सलाह
काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान सबसे जरूरी है समय पर रजिस्ट्रेशन करना और सही जानकारी भरना। किसी भी तरह की गलती से एडमिशन में दिक्कत आ सकती है। साथ ही सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें ताकि वेरिफिकेशन के समय परेशानी न हो। इसके अलावा उम्मीदवारों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हर यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग प्रक्रिया अलग-अलग हो सकती है, इसलिए जिस संस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसकी गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ना बेहद जरूरी है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव