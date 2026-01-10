Hindustan Hindi News
CUET PG 2026 रजिस्ट्रेशन अगले हफ्ते होगा बंद, 14 जनवरी आखिरी मौका

संक्षेप:

CUET PG 2026 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 14 जनवरी है। जानिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, करेक्शन विंडो, परीक्षा तारीख, शहरों की संख्या और जरूरी जानकारी।

Jan 10, 2026 10:11 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
CUET PG 2026: देश की केंद्रीय और अन्य भागीदार यूनिवर्सिटियों में पोस्टग्रेजुएट दाखिले का सपना देख रहे छात्रों के लिए अहम अलर्ट है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET PG) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के मुताबिक, CUET PG 2026 के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 जनवरी तय की गई है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, उनके पास गिने-चुने दिन ही बचे हैं।

गौरतलब है कि CUET PG के जरिए देश की केंद्रीय यूनिवर्सिटियों, राज्य विश्वविद्यालयों, डीम्ड यूनिवर्सिटियों, स्वायत्त कॉलेजों और अन्य भागीदार संस्थानों में पोस्टग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला दिया जाता है। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in/CUET-PG पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। CUET PG 2026 की परीक्षा मार्च 2026 में आयोजित की जानी है।

आवेदन प्रक्रिया की अहम तारीखें

CUET PG 2026 से जुड़ी जरूरी तारीखें इस प्रकार हैं -

  • आवेदन प्रक्रिया शुरू: 14 दिसंबर
  • आवेदन की अंतिम तारीख: 14 जनवरी
  • एप्लीकेशन करेक्शन विंडो: 18 से 20 जनवरी 2026
  • परीक्षा का आयोजन: मार्च 2026

आवेदन कैसे करें

CUET PG 2026 के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है -

  • आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in/CUET-PG पर जाएं
  • होमपेज पर मौजूद CUET PG रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें
  • पहले साइन इन कर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट करें
  • लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में जाकर आवेदन फॉर्म खोलें
  • मांगी गई सभी जानकारी सावधानी से भरें
  • निर्धारित फॉर्मेट में जरूरी दस्तावेज अपलोड करें
  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें
  • फॉर्म सबमिट कर उसका पीडीएफ डाउनलोड करें
  • भविष्य के लिए उसका प्रिंट आउट जरूर रखें

करेक्शन विंडो का मौका

जिन उम्मीदवारों से आवेदन के दौरान कोई गलती हो गई है, उनके लिए NTA ने 18 से 20 जनवरी 2026 तक करेक्शन विंडो खोलने का फैसला किया है। इस दौरान अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में जरूरी संशोधन कर सकेंगे।

कितने शहरों और विषयों में होगी परीक्षा

CUET PG 2026 का आयोजन देश और विदेश के कुल 292 शहरों में किया जाएगा। इनमें भारत के बाहर के 16 शहर भी शामिल हैं। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 157 विषयों में दाखिले का मौका मिलेगा, जिससे छात्रों के पास कोर्स चुनने के कई विकल्प होंगे।

प्रश्न पत्र की भाषा

CUET PG प्रश्न पत्र का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी (द्विभाषी) रहेगा। हालांकि, भाषा विषयों, एमटेक/हायर साइंसेज, और आचार्य कोर्स (हिंदू स्टडीज, बौद्ध दर्शन और इंडियन नॉलेज सिस्टम को छोड़कर) के पेपर इससे अलग होंगे।

बता दें CUET PG अब देश में पोस्टग्रेजुएट दाखिले का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। ऐसे में आखिरी तारीख का इंतजार करना जोखिम भरा हो सकता है। समय पर आवेदन करने से तकनीकी दिक्कतों और सर्वर की समस्या से बचा जा सकता है।

