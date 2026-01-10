CUET PG 2026 रजिस्ट्रेशन अगले हफ्ते होगा बंद, 14 जनवरी आखिरी मौका

संक्षेप: CUET PG 2026 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 14 जनवरी है। जानिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, करेक्शन विंडो, परीक्षा तारीख, शहरों की संख्या और जरूरी जानकारी।

CUET PG 2026: देश की केंद्रीय और अन्य भागीदार यूनिवर्सिटियों में पोस्टग्रेजुएट दाखिले का सपना देख रहे छात्रों के लिए अहम अलर्ट है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET PG) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के मुताबिक, CUET PG 2026 के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 जनवरी तय की गई है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, उनके पास गिने-चुने दिन ही बचे हैं।

गौरतलब है कि CUET PG के जरिए देश की केंद्रीय यूनिवर्सिटियों, राज्य विश्वविद्यालयों, डीम्ड यूनिवर्सिटियों, स्वायत्त कॉलेजों और अन्य भागीदार संस्थानों में पोस्टग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला दिया जाता है। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in/CUET-PG पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। CUET PG 2026 की परीक्षा मार्च 2026 में आयोजित की जानी है।

आवेदन प्रक्रिया की अहम तारीखें CUET PG 2026 से जुड़ी जरूरी तारीखें इस प्रकार हैं -

आवेदन प्रक्रिया शुरू: 14 दिसंबर

आवेदन की अंतिम तारीख: 14 जनवरी

एप्लीकेशन करेक्शन विंडो: 18 से 20 जनवरी 2026

परीक्षा का आयोजन: मार्च 2026 आवेदन कैसे करें CUET PG 2026 के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है -

आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in/CUET-PG पर जाएं

होमपेज पर मौजूद CUET PG रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें

पहले साइन इन कर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट करें

लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में जाकर आवेदन फॉर्म खोलें

मांगी गई सभी जानकारी सावधानी से भरें

निर्धारित फॉर्मेट में जरूरी दस्तावेज अपलोड करें

आवेदन शुल्क का भुगतान करें

फॉर्म सबमिट कर उसका पीडीएफ डाउनलोड करें

भविष्य के लिए उसका प्रिंट आउट जरूर रखें करेक्शन विंडो का मौका जिन उम्मीदवारों से आवेदन के दौरान कोई गलती हो गई है, उनके लिए NTA ने 18 से 20 जनवरी 2026 तक करेक्शन विंडो खोलने का फैसला किया है। इस दौरान अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में जरूरी संशोधन कर सकेंगे।

कितने शहरों और विषयों में होगी परीक्षा CUET PG 2026 का आयोजन देश और विदेश के कुल 292 शहरों में किया जाएगा। इनमें भारत के बाहर के 16 शहर भी शामिल हैं। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 157 विषयों में दाखिले का मौका मिलेगा, जिससे छात्रों के पास कोर्स चुनने के कई विकल्प होंगे।

प्रश्न पत्र की भाषा CUET PG प्रश्न पत्र का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी (द्विभाषी) रहेगा। हालांकि, भाषा विषयों, एमटेक/हायर साइंसेज, और आचार्य कोर्स (हिंदू स्टडीज, बौद्ध दर्शन और इंडियन नॉलेज सिस्टम को छोड़कर) के पेपर इससे अलग होंगे।