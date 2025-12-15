CUET PG 2026 रजिस्ट्रेशन शुरू, एनटीए ने जारी किया पूरा एग्जाम पैटर्न; यहां देखें

संक्षेप: पोस्टग्रेजुएट कोर्स में दाखिले की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है, एनटीए ने CUET PG 2026 की आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न जारी कर दिया है।

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्टग्रेजुएट यानी CUET PG 2026 को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बड़ी घोषणा कर दी है। एनटीए ने CUET PG 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह परीक्षा केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य सहभागी विश्वविद्यालयों, संस्थानों व स्वायत्त कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पोस्टग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाएगी।

एनटीए की ओर से जारी सूचना बुलेटिन के अनुसार, CUET PG 2026 परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देशभर में कुल 157 विषयों के लिए होगी, जिससे लाखों छात्रों को एक समान और पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया का अवसर मिलेगा।

CUET PG 2026 परीक्षा देश के 292 शहरों में आयोजित की जाएगी। इसके अलावा 16 शहर भारत के बाहर भी निर्धारित किए गए हैं, ताकि विदेश में रहने वाले भारतीय अभ्यर्थियों को भी परीक्षा देने में सुविधा मिल सके। परीक्षा मार्च 2026 में कराई जाएगी, जबकि एडमिट कार्ड और परीक्षा शहर की जानकारी बाद में जारी की जाएगी।

CUET PG 2026 का एग्जाम पैटर्न एनटीए ने साफ किया है कि CUET PG 2026 का परीक्षा पैटर्न सभी विषयों के लिए एक समान रहेगा। परीक्षा की अवधि 90 मिनट की होगी, जिसमें कुल 75 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न चार अंक का होगा। उम्मीदवार अधिकतम चार प्रश्नपत्रों का चयन कर सकते हैं।

प्रश्नपत्र अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में होंगे, हालांकि भाषा विषयों के प्रश्न संबंधित भाषा में ही पूछे जाएंगे। वहीं, एमटेक और उच्च विज्ञान से जुड़े विषयों की परीक्षा केवल अंग्रेजी माध्यम में आयोजित की जाएगी।

CUET PG 2026 की मार्किंग स्कीम मार्किंग स्कीम को लेकर एनटीए ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रत्येक सही उत्तर पर चार अंक मिलेंगे, जबकि गलत उत्तर देने पर एक अंक काटा जाएगा। बिना उत्तर छोड़े गए प्रश्नों पर कोई अंक नहीं दिया जाएगा और न ही कोई कटौती होगी। यदि किसी प्रश्न के एक से अधिक सही उत्तर पाए जाते हैं, तो सही विकल्प चुनने वाले सभी उम्मीदवारों को पूरे अंक दिए जाएंगे।

अगर किसी प्रश्न को गलत पाया जाता है या उसे हटा दिया जाता है, तो उस प्रश्न के पूरे अंक सभी उम्मीदवारों को दिए जाएंगे, चाहे उन्होंने प्रश्न हल किया हो या नहीं। अंतिम स्कोर फाइनल आंसर-की के आधार पर तैयार किया जाएगा।

CUET PG 2026 की अहम तारीखें CUET PG 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तिथि 14 जनवरी 2026 रात 11:50 बजे तक निर्धारित की गई है। इसी दिन तक परीक्षा शुल्क का भुगतान भी किया जा सकेगा। आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए 18 से 20 जनवरी 2026 तक करेक्शन विंडो खोली जाएगी।