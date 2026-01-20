CUET PG 2026: सीयूईटी पीजी 2026 रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी, अब 23 जनवरी तक भर सकेंगे आवेदन फॉर्म

संक्षेप: CUET PG 2026: एनटीए ने आधिकारिक तौर पर पोस्टग्रेजुएट (PG) कोर्सेज में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। अब छात्र 23 जनवरी 2026 तक अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं।

CUET PG 2026 Registration: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट-यूजी (CUET PG 2026) के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। एनटीए ने आधिकारिक तौर पर पोस्टग्रेजुएट (PG) कोर्सेज में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। अब वे छात्र जो किसी कारणवश अब तक आवेदन नहीं कर पाए थे, वे 23 जनवरी 2026 तक अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet-pg/ पर जाकर अभी अपना आवेदन जमा करें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

यह निर्णय देश भर के हजारों छात्रों और अभिभावकों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जो तकनीकी समस्याओं या अन्य कारणों से समय पर फॉर्म नहीं भर पाए थे।

महत्वपूर्ण तिथियां और नया शेड्यूल संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, उम्मीदवारों को शुल्क भुगतान और फॉर्म में सुधार के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है।

आवेदन की अंतिम तिथि : 23 जनवरी 2026

परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 25 जनवरी 2026 (रात 11:50 बजे तक)

करेक्शन विंडो (सुधार की अवधि): 28 जनवरी 2026 से 30 जनवरी 2026 (रात 11:50 बजे तक)

आवेदन प्रक्रिया और योग्यता CUET PG 2026 में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें लॉग इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा, जिसका उपयोग करके वे आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।

योग्यता: वे छात्र जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री (Bachelor's Degree) पूरी कर ली है या जो अपने अंतिम वर्ष में हैं, वे इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

डॉक्यूमेंट: आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी के साथ-साथ स्कैन की गई फोटो, सिग्नेचर और आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे श्रेणी प्रमाण पत्र, यदि लागू हो) अपलोड करने होंगे।

सीयूईटी पीजी 2026 परीक्षा- सीयूईटी पीजी 2026 का आयोजन तीन शिफ्ट में किया जाएगा। परीक्षा के लिए उन्हें को 90 मिनट का समय प्रदान किया जाएगा। सीयूईटी पीजी एग्जाम का आयोजन 157 विषयों के लिए होता है। पपरीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी और यह पूरे भारत में 292 शहरों तथा 16 अंतरराष्ट्रीय स्थानों पर आयोजित की जाएगी।

NTA CUET PG 2026 Application Form Link एप्लीकेशन फीस- 1. जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को दो पेपर के लिए 1400 रुपए फीस देनी होगी। एडिशनल प्रत्येक पेपर के लिए 700 रुपये फीस अलग से और देनी होगी।

2. ओबीसी-NCL, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को दो पेपर के लिए 1200 रुपए फीस देनी होगी। एडिशनल प्रत्येक पेपर के लिए 600 रुपये फीस अलग से और देनी होगी।

3. एससी,एसटी एवं थर्ड जेंडर को दो पेपर के लिए 1100 रुपए फीस देनी होगी। एडिशनल प्रत्येक पेपर के लिए 600 रुपये फीस अलग से और देनी होगी।

4. पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के उम्मीदवारों को दो पेपर के लिए 1000 रुपए फीस देनी होगी। एडिशनल प्रत्येक पेपर के लिए 600 रुपये फीस अलग से और देनी होगी।