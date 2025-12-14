CUET PG 2026: सीयूईटी पीजी 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 14 जनवरी 2026 तक करें आवेदन

संक्षेप: CUET PG 2026 Registration: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) PG 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार exams.nta.nic.in/cuet-pg/ पर जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

CUET PG 2026 Registration: देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में पोस्टग्रेजुएट (PG) कोर्सेज में दाखिले की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) PG 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह परीक्षा केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में मास्टर डिग्री कोर्स में दाखिला लेने की सिंगल-विंडो है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet-pg/ पर जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया और योग्यता CUET PG 2026 में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें लॉग इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा, जिसका उपयोग करके वे आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।

योग्यता: वे छात्र जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री (Bachelor's Degree) पूरी कर ली है या जो अपने अंतिम वर्ष में हैं, वे इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

डॉक्यूमेंट: आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी के साथ-साथ स्कैन की गई फोटो, सिग्नेचर और आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे श्रेणी प्रमाण पत्र, यदि लागू हो) अपलोड करने होंगे।

CUET PG 2026 की महत्वपूर्ण तारीखें- 1. एप्लीकेशन फॉर्म भरने की शुरुआत- 14 दिसंबर 2025

2. एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि- 14 जनवरी 2026 (रात 11:50 बजे तक)

3. आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि: 14 जनवरी 2026

4. एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन- 18 जनवरी से 20 जनवरी 2026 तक (रात 11:50 बजे तक)

5. परीक्षा की तारीख - मार्च 2026

सीयूईटी पीजी 2026 परीक्षा- सीयूईटी पीजी 2026 का आयोजन तीन शिफ्ट में किया जाएगा। परीक्षा के लिए उन्हें को 90 मिनट का समय प्रदान किया जाएगा। सीयूईटी पीजी एग्जाम का आयोजन 157 विषयों के लिए होता है। पपरीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी और यह पूरे भारत में 292 शहरों तथा 16 अंतरराष्ट्रीय स्थानों पर आयोजित की जाएगी।

NTA CUET PG 2026 Application Form Link एप्लीकेशन फीस- 1. जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को दो पेपर के लिए 1400 रुपए फीस देनी होगी। एडिशनल प्रत्येक पेपर के लिए 700 रुपये फीस अलग से और देनी होगी।

2. ओबीसी-NCL, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को दो पेपर के लिए 1200 रुपए फीस देनी होगी। एडिशनल प्रत्येक पेपर के लिए 600 रुपये फीस अलग से और देनी होगी।

3. एससी,एसटी एवं थर्ड जेंडर को दो पेपर के लिए 1100 रुपए फीस देनी होगी। एडिशनल प्रत्येक पेपर के लिए 600 रुपये फीस अलग से और देनी होगी।

4. पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के उम्मीदवारों को दो पेपर के लिए 1000 रुपए फीस देनी होगी। एडिशनल प्रत्येक पेपर के लिए 600 रुपये फीस अलग से और देनी होगी।