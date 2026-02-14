CUET PG 2026: विषयवार परीक्षा कार्यक्रम जारी, किस दिन कौन-सा पेपर, यहां देखें शेड्यूल
National Testing Agency (NTA) ने Common University Entrance Test पीजी 2026 (CUET PG 2026) की परीक्षा तिथियां जारी कीं। परीक्षा 6 से 27 मार्च तक तीन पालियों में सीबीटी मोड में आयोजित होगी।
CUET PG 2026: देश के लाखों विद्यार्थियों का इंतजार आखिर खत्म हो गया है। National Testing Agency ने आज 14 फरवरी को सीयूईटी पीजी 2026 की विस्तृत परीक्षा तिथियां जारी कर दी हैं। यह वही परीक्षा है जिसके जरिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य भाग लेने वाले संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला मिलता है। Common University Entrance Test (सीयूईटी पीजी) 2026 का आयोजन 6 मार्च से 27 मार्च 2026 के बीच किया जाएगा। परीक्षा पूरी तरह कम्प्यूटर आधारित प्रणाली से होगी और अलग-अलग दिनों में कुल 43 पालियों में आयोजित की जाएगी, ताकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को व्यवस्थित तरीके से परीक्षा का अवसर मिल सके।
CUET PG 2026: रोज तीन पालियों में होगी परीक्षा
इस वर्ष परीक्षा का प्रारूप पहले की तरह बहुपाली व्यवस्था में रखा गया है। पहली पाली सुबह 9 बजे से 10 बजकर 30 मिनट तक चलेगी। दूसरी पाली दोपहर 12 बजकर 30 मिनट से 2 बजे तक आयोजित होगी। तीसरी और अंतिम पाली शाम 4 बजे से 5 बजकर 30 मिनट तक होगी। इस तरह विद्यार्थियों को अलग-अलग समय पर परीक्षा देकर भी समान अवसर मिलेगा और परीक्षा केंद्रों पर भीड़ का दबाव कम रहेगा।
CUET PG 2026: आवेदन की अंतिम तिथि पहले ही हो चुकी है समाप्त
सीयूईटी पीजी 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 जनवरी 2026 निर्धारित की गई थी। जिन अभ्यर्थियों ने समय रहते आवेदन कर दिया है, वही अब परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। परीक्षा एजेंसी ने पहले ही सलाह दी थी कि अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए जल्दी आवेदन करना बेहतर रहता है।
CUET PG 2026: किन-किन दिनों में होगी परीक्षा
घोषित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा केवल लगातार दिनों में ही नहीं, बल्कि अंतराल के साथ कई चरणों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा 6 मार्च से शुरू होकर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मार्च को भी होगी। इसके बाद 16, 17, 18, 19 मार्च को अगला चरण चलेगा। अंतिम चरण 24, 25, 26 और 27 मार्च को आयोजित होगा। इस तरह लगभग पूरे महीने विभिन्न विषयों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
CUET PG 2026: पहले दिन किन विषयों से होगी शुरुआत
6 मार्च 2026 को परीक्षा का पहला दिन रहेगा। पहली पाली में योग (कोड सीओक्यूपी21) विषय की परीक्षा होगी। दूसरी पाली में खेल विज्ञान से जुड़े विषय जैसे स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, बायोमैकेनिक्स आदि (सीओक्यूपी20) के साथ संस्कृत, उर्दू और टेक्सटाइल डिजाइन की परीक्षाएं आयोजित होंगी। यह शुरुआत संकेत देती है कि परीक्षा विज्ञान, भाषा, शिक्षा, कला और व्यावसायिक क्षेत्रों को समान महत्व देते हुए बहुविषयी स्वरूप में आयोजित की जा रही है।
CUET PG 2026: अंतिम दिन भी रहेगा व्यस्त कार्यक्रम
27 मार्च 2026 को परीक्षा का अंतिम दिन होगा, लेकिन उस दिन भी कई महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षाएं निर्धारित हैं। पहली पाली में एम.एड., एग्रो-फॉरेस्ट्री, हिस्पैनिक, चीनी, मैटेरियल साइंस, असमिया, ज्योतिष-फलित, पर्शियन, एप्लाइड आर्ट्स, बंगाली, ऋग्वेद, मणिपुरी, वेद अध्ययन, नेपाली, तमिल, मलयालम, गारो, कन्नड़, मराठी और लेपचा जैसे विषय शामिल हैं। दूसरी पाली में शारीरिक शिक्षा और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की परीक्षा होगी। तीसरी पाली में हिंदी तथा नैनो साइंस/नैनो टेक्नोलॉजी विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी।
CUET PG 2026: देशभर के विश्वविद्यालयों में प्रवेश का एकीकृत माध्यम
सीयूईटी पीजी अब देश के अधिकांश केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित कई अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थानों, संगठनों और स्वायत्त महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रवेश का साझा माध्यम बन चुका है। पहले जहां हर विश्वविद्यालय अलग-अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित करता था, वहीं अब इस एक परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को कई संस्थानों में आवेदन का अवसर मिल जाता है। इससे समय, खर्च और प्रक्रिया तीनों में सरलता आई है।
CUET PG 2026: अभ्यर्थियों के लिए क्या है जरूरी सलाह
परीक्षा एजेंसी ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक सूचना स्रोतों पर नजर बनाए रखें, ताकि प्रवेश पत्र, परीक्षा केंद्र, दिशा-निर्देश और अन्य महत्वपूर्ण घोषणाओं की जानकारी समय पर मिल सके। परीक्षा तिथियों के नजदीक आते ही प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे, जिनमें परीक्षा शहर, केंद्र और पाली का विवरण दिया जाएगा। विद्यार्थियों को यह भी ध्यान रखना होगा कि परीक्षा पूरी तरह कम्प्यूटर आधारित होगी, इसलिए उन्हें समय प्रबंधन और डिजिटल परीक्षा प्रणाली के अनुसार अभ्यास करना चाहिए।
यहां देखें- पूरा शेड्यूल
