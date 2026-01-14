Hindustan Hindi News
CUET PG 2026: NTA ने सीयूईटी पीजी आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई, देखें नया शेड्यूल

CUET PG 2026: NTA ने सीयूईटी पीजी आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई, देखें नया शेड्यूल

संक्षेप:

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से सीयूईटी पीजी में आवेदन करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक सीयूईटी पीजी के लिए आवेदन नहीं किया है, उन्हें आवेदन करने का दूसरा मौका दिया गया है।

Jan 14, 2026 01:22 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से सीयूईटी पीजी में आवेदन करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक सीयूईटी पीजी के लिए आवेदन नहीं किया है, उन्हें आवेदन करने का दूसरा मौका दिया गया है। एनटीए की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक अब उम्मीदवार 20 जनवरी, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन और एप्लीकेशन फीस का भुगतान कर सकते हैं। साथ ही उम्मीदवारों को 23 से 25 जनवरी के बीच फॉर्म में करेक्शन करने का मौका दिया गया है।

आवेदन प्रक्रिया और योग्यता

CUET PG 2026 में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें लॉग इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा, जिसका उपयोग करके वे आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।

योग्यता: वे छात्र जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री (Bachelor's Degree) पूरी कर ली है या जो अपने अंतिम वर्ष में हैं, वे इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

डॉक्यूमेंट: आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी के साथ-साथ स्कैन की गई फोटो, सिग्नेचर और आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे श्रेणी प्रमाण पत्र, यदि लागू हो) अपलोड करने होंगे।

परीक्षा की तारीख - मार्च 2026

सीयूईटी पीजी 2026 परीक्षा-

सीयूईटी पीजी 2026 का आयोजन तीन शिफ्ट में किया जाएगा। परीक्षा के लिए उन्हें को 90 मिनट का समय दिया जाएगा। सीयूईटी पीजी एग्जाम का आयोजन 157 विषयों के लिए होता है। पपरीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी और यह पूरे भारत में 292 शहरों तथा 16 अंतरराष्ट्रीय स्थानों पर आयोजित की जाएगी।

एप्लीकेशन फीस-

1. जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को दो पेपर के लिए 1400 रुपए फीस देनी होगी। एडिशनल प्रत्येक पेपर के लिए 700 रुपये फीस अलग से और देनी होगी।

2. ओबीसी-NCL, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को दो पेपर के लिए 1200 रुपए फीस देनी होगी। एडिशनल प्रत्येक पेपर के लिए 600 रुपये फीस अलग से और देनी होगी।

3. एससी,एसटी एवं थर्ड जेंडर को दो पेपर के लिए 1100 रुपए फीस देनी होगी। एडिशनल प्रत्येक पेपर के लिए 600 रुपये फीस अलग से और देनी होगी।

4. पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के उम्मीदवारों को दो पेपर के लिए 1000 रुपए फीस देनी होगी। एडिशनल प्रत्येक पेपर के लिए 600 रुपये फीस अलग से और देनी होगी।

5. भारत के बाहर के उम्मीदवारों को दो पेपर के लिए 7000 रुपए फीस देनी होगी। एडिशनल प्रत्येक पेपर के लिए 3500 रुपये फीस अलग से और देनी होगी।

CUET CUET PG
