CUET PG 2026: जेएनयू में पीजी दाखिला की प्रक्रिया CUET PG रिजल्ट के बाद होगी शुरू; ऐसे कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
CUET PG 2026: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अपने पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले की विंडो खोल दी है। CUET PG 2026 के परिणाम घोषित किए जाने के तुरंत बाद, JNU प्रशासन ने अपनी एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया।
JNU PG Admissions 2026-27: देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अपने पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले की विंडो खोल दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा CUET PG 2026 के परिणाम घोषित किए जाने के तुरंत बाद, JNU प्रशासन ने अपनी एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया। यह उन हजारों छात्रों के लिए एक बड़ा अवसर है जो JNU के अकादमिक और बौद्धिक माहौल का हिस्सा बनना चाहते हैं।
विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि केवल वही छात्र इन कोर्सेज के लिए पात्र होंगे जिन्होंने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET PG) में हिस्सा लिया था और संबंधित विषय के लिए निर्धारित स्कोर प्राप्त किया है।
एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत
JNU प्रशासन के अनुसार, पीजी कोर्सेज (MA, MSc, MCA, MPH और अन्य) में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिन अभ्यर्थियों ने अपनी प्राथमिकताओं में JNU को चुना था, उन्हें अब विश्वविद्यालय के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। एडमिशन पूरी तरह से CUET PG स्कोर और विश्वविद्यालय की अपनी आरक्षण नीति के आधार पर होगा।
कैसे करें आवेदन? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
छात्रों की सुविधा के लिए आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल और सरल रखा गया है:
- सबसे पहले JNU की आधिकारिक प्रवेश वेबसाइट jnuee.jnu.ac.in पर जाएं।
2. होमपेज पर "Postgraduate Admission 2026 Registration" लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना CUET PG एप्लिकेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करके लॉगिन करें।
4. अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
5. अंत में निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म को सबमिट करें।
महत्वपूर्ण तिथियां और काउंसलिंग प्रक्रिया
दाखिले की दौड़ में समय का विशेष महत्व है। विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सीमित समय के लिए ही खुली रहेगी। फिलहाल विश्वविद्यालय ने शुरुआती चरण के लिए एक सप्ताह का समय दिया है, जिसे बाद में आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, JNU अपनी पहली मेरिट लिस्ट जारी करेगा। इस लिस्ट में नाम आने वाले छात्रों को अपनी सीट सुरक्षित करने के लिए ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी।
न्यूनतम पात्रता और स्कोर की गणना
JNU में दाखिले के लिए केवल प्रवेश परीक्षा के अंक ही काफी नहीं हैं। विश्वविद्यालय की अपनी ‘डेप्रिवेशन पॉइंट्स’ नीति भी लागू होती है, जो पिछड़े क्षेत्रों और महिला उम्मीदवारों को अतिरिक्त अंक प्रदान करती है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी श्रेणी और पात्रता से संबंधित डॉक्यूमेंट को तैयार रखें ताकि वेरिफिकेशन के समय कोई समस्या न हो।
छात्रों के लिए विशेष निर्देश
विश्वविद्यालय ने उम्मीदवारों को सचेत किया है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन करें और किसी भी अनाधिकृत पोर्टल पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। NTA द्वारा घोषित स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर उसकी एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि काउंसलिंग के समय इसकी फिजिकल रूप से आवश्यकता होगी।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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