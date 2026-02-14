CUET PG 2026 की तारीखें घोषित, मार्च से शुरू होंगी परीक्षाएं; यहां देखें पूरे शेड्यूल का PDF
CUET PG 2026 की परीक्षाएं 6 मार्च से 27 मार्च तक कई चरणों में होगी। इस परीक्षा में चार लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। यहां देखें परीक्षा का पूरा शेड्यूल।
CUET PG 2026 : उच्च शिक्षा में दाखिले का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर आ गई है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश का रास्ता तय करने वाली सीयूईटी पीजी 2026 परीक्षा का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इस घोषणा के साथ ही अब अभ्यर्थियों की तैयारी ने अंतिम दौर में प्रवेश कर लिया है। देशभर के विश्वविद्यालयों में दाखिले की दौड़ शुरू होने वाली है और विद्यार्थी अब तय तारीख के अनुसार अपनी रणनीति बना सकते हैं।
राष्ट्रीय स्तर की इस परीक्षा का आयोजन करने वाली संस्था National Testing Agency (NTA) ने बताया है कि इस वर्ष 4,11,366 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है। यह परीक्षा देशभर के अनेक परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित माध्यम से आयोजित की जाएगी।
यहां से डाउनलोड करें - पूरे शेड्यूल का पीडीएफ
कब से कब तक होगी परीक्षा
सीयूईटी पीजी 2026 की परीक्षा 6 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च 2026 तक चलेगी। परीक्षा अलग-अलग दिनों में आयोजित की जाएगी, जिनमें 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 24, 25 और 27 मार्च शामिल हैं। पूरी परीक्षा कुल 44 चरणों में आयोजित की जाएगी और प्रत्येक पेपर की अवधि 90 मिनट तय की गई है। इस बार परीक्षा का आयोजन प्रतिदिन दो या तीन पालियों में किया जाएगा ताकि अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को व्यवस्थित ढंग से परीक्षा में शामिल कराया जा सके।
6 मार्च का पहला दिन कैसा रहेगा
परीक्षा के पहले दिन यानी 6 मार्च को दो पालियों में परीक्षा होगी। सुबह की पाली (सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक) में योग विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी। दोपहर की पाली (12:30 बजे से 2 बजे तक) में खेल, संस्कृत, उर्दू और वस्त्र डिजाइन जैसे विषयों की परीक्षा ली जाएगी। यही क्रम आगे भी विषयवार अलग-अलग तिथियों में जारी रहेगा, जिससे अभ्यर्थियों को अपने विषय के अनुसार परीक्षा देने का अवसर मिलेगा।
किन भाषाओं में होगी परीक्षा
परीक्षा अधिकतर प्रश्नपत्रों में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में आयोजित की जाएगी, जबकि 41 भाषा विषयों के लिए संबंधित भाषाओं में प्रश्नपत्र उपलब्ध रहेंगे। तकनीकी और उच्च विज्ञान से जुड़े कुछ विशेष प्रश्नपत्र केवल अंग्रेजी माध्यम में होंगे। आचार्य और हिंदू अध्ययन से जुड़े पाठ्यक्रमों की परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में आयोजित की जाएगी।
शहर सूचना पर्ची कब आएगी
परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को शहर सूचना पर्ची जारी की जाएगी, जिससे उन्हें यह पता चल सके कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। यह पर्ची परीक्षा तिथि से लगभग 10 दिन पहले जारी की जाएगी। उदाहरण के तौर पर, 6 मार्च की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए शहर सूचना पर्ची 24 या 25 फरवरी के आसपास जारी होने की संभावना है। यह पर्ची प्रवेश पत्र नहीं होती, बल्कि केवल परीक्षा शहर की जानकारी देती है ताकि विद्यार्थी समय रहते अपनी यात्रा की योजना बना सकें।
ऐसे देखें विषयवार परीक्षा कार्यक्रम
अभ्यर्थी अपना विषयवार परीक्षा कार्यक्रम आधिकारिक परीक्षा पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं। मुख्य पृष्ठ पर दिए गए संबंधित परीक्षा अनुभाग में “विषयवार कार्यक्रम” लिंक पर क्लिक करने के बाद पूरा कार्यक्रम स्क्रीन पर दिखाई देगा। अभ्यर्थी इसे डाउनलोड करके सुरक्षित रख सकते हैं ताकि परीक्षा तिथि भूलने की स्थिति न बने।
क्यों महत्वपूर्ण है यह परीक्षा
सीयूईटी पीजी देश की प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं में से एक है, जिसके माध्यम से केंद्रीय, राज्य, मानित और निजी विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है। एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए सहित अनेक पाठ्यक्रमों में दाखिला इसी परीक्षा के अंकों के आधार पर होता है। एक ही परीक्षा के जरिए कई विश्वविद्यालयों में आवेदन का अवसर मिलने से छात्रों को अलग-अलग परीक्षाओं की परेशानी से राहत मिलती है।
तैयारी के लिए अब क्या करें अभ्यर्थी
परीक्षा की तारीख तय होने के बाद अब अभ्यर्थियों को अपनी पढ़ाई को अंतिम रूप देना होगा। विषयवार तिथि के अनुसार पुनरावृत्ति की योजना बनाना, पिछले प्रश्नपत्रों का अभ्यास करना और समय प्रबंधन पर ध्यान देना इस समय सबसे अधिक जरूरी माना जा रहा है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा होने के कारण मॉक परीक्षण का अभ्यास भी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी रहेगा।
