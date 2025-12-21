CUET PG 2026 Exam: CUET PG 2026 में छात्रों को मिली बड़ी राहत, अब परीक्षा केंद्र के लिए चुन सकेंगे चार शहरों के विकल्प

संक्षेप: CUET PG 2026 Exam: एनटीए ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्टग्रेजुएट (CUET PG) 2026 के लिए छात्रों को 'सिटी चॉइस' के कॉलम में चार प्राथमिकताएं भरने की अनुमति दी है।

CUET PG 2026 Exam: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आगामी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्टग्रेजुएट (CUET PG) 2026 के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, इस बार आवेदन प्रक्रिया में परीक्षा केंद्रों के चयन को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब छात्र अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार चार अलग-अलग शहरों के विकल्प चुन सकेंगे।

क्या है नया बदलाव? पिछले वर्षों के नियमों के अनुसार, छात्रों के पास परीक्षा केंद्रों के चयन के लिए सीमित विकल्प होते थे। लेकिन CUET PG 2026 में, NTA ने छात्रों को 'सिटी चॉइस' के कॉलम में चार प्राथमिकताएं भरने की अनुमति दी है। यह कदम विशेष रूप से उन छात्रों के लिए फायदेमंद है जो दूर-दराज के इलाकों में रहते हैं या जो किसी कारणवश अपने गृह नगर से दूर हैं।

शहरों के चयन का आधार NTA के आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार, उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने स्थायी पते या वर्तमान पते के आधार पर ही शहरों का चुनाव करें। हालांकि चार विकल्प दिए गए हैं, लेकिन एजेंसी का प्रयास रहेगा कि उम्मीदवार को उनकी पहली या दूसरी प्राथमिकता वाला शहर ही आवंटित किया जाए। यदि किसी विशेष शहर में उम्मीदवारों की संख्या क्षमता से अधिक हो जाती है, तभी तीसरी या चौथी चॉइस पर विचार किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया और अन्य जानकारी CUET PG 2026 की परीक्षा देश भर की विभिन्न केंद्रीय, राज्य और निजी विश्वविद्यालयों में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है। इस परीक्षा के माध्यम से छात्र एमए (MA), एमएससी (MSc), एमकॉम (MCom) और एमबीए (MBA) जैसे कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं। आवेदन पत्र भरते समय छात्रों को अपने डॉक्यूमेंट के साथ-साथ परीक्षा केंद्र की प्राथमिकताओं को बहुत सावधानी से भरना होगा, क्योंकि एक बार फॉर्म जमा होने के बाद केंद्र बदलने का अनुरोध स्वीकार करना मुश्किल होता है।

छात्रों के लिए क्यों जरूरी है यह अपडेट? परीक्षा केंद्रों के अधिक विकल्प होने से छात्रों को अंतिम समय में यात्रा संबंधी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अक्सर देखा गया है कि सेंटर दूर होने की वजह से कई छात्र परीक्षा छोड़ देते थे या उन्हें भारी तनाव का सामना करना पड़ता था। अब चार विकल्पों के साथ, उम्मीदवारों के पास बेहतर योजना बनाने का मौका होगा।

महत्वपूर्ण निर्देश NTA ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा शहरों का आवंटन पूरी तरह से प्रशासनिक सुविधा और केंद्रों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। एजेंसी के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी विशेष शहर को केंद्र सूची से हटा दे या नया शहर जोड़ दे। उम्मीदवारों को नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट pgcuet.samarth.ac.in चेक करने की सलाह दी गई है ताकि वे किसी भी नए बदलाव या नोटिफिकेशन से अपडेट रह सकें।