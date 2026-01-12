CUET PG 2026: अंतिम तारीख से पहले आवेदन पूरा करें, डेडलाइन 14 जनवरी; NTA ने जारी की अहम सलाह

संक्षेप: CUET PG 2026 के जरिए देशभर की यूनिवर्सिटियों में दाखिले का सपना देख रहे छात्रों के लिए NTA ने अंतिम तारीख से पहले आवेदन पूरा करने की सख्त सलाह दी है।

CUET PG 2026: देशभर की केंद्रीय और अन्य भागीदार यूनिवर्सिटियों में पोस्टग्रेजुएट कोर्स में दाखिले की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने एक अहम एडवाइजरी जारी की है। एजेंसी ने साफ शब्दों में कहा है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्टग्रेजुएट यानी CUET PG 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 जनवरी 2026 की रात 11:50 बजे बंद हो जाएगी। ऐसे में जो उम्मीदवार अभी तक आवेदन पूरा नहीं कर पाए हैं, उनके पास अब बहुत कम समय बचा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

NTA के मुताबिक, उम्मीदवारों को सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना ही नहीं, बल्कि निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान भी समय पर करना अनिवार्य है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि बिना फीस भुगतान के कोई भी आवेदन पूरा नहीं माना जाएगा । यानी अगर किसी उम्मीदवार ने फॉर्म तो भर दिया लेकिन फीस जमा नहीं की, तो उसका आवेदन स्वतः रद्द समझा जाएगा।

CUET PG 2026: फीस भुगतान के बाद ही मान्य होगा आवेदन आधिकारिक नोटिस में NTA ने दो टूक कहा है कि केवल वही उम्मीदवार CUET PG 2026 के लिए पंजीकृत माने जाएंगे, जिन्होंने फीस का सफलतापूर्वक भुगतान कर दिया हो। साथ ही उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी गई है कि फीस भरने से पहले अपने सभी विवरण ध्यान से जांच लें , क्योंकि भुगतान के बाद किसी भी तरह का बदलाव तुरंत संभव नहीं होगा।

उम्मीदवार अपना आवेदन फॉर्म और अन्य जरूरी जानकारियां exams.nta.nic.in/cuet pg/ वेबसाइट पर जाकर भर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर सुरक्षित रखना भी जरूरी बताया गया है, ताकि आगे किसी भी स्तर पर जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके।

CUET PG 2026: 18 से 20 जनवरी तक खुलेगी करेक्शन विंडो जो उम्मीदवार आवेदन के दौरान किसी तरह की गलती कर बैठते हैं, उनके लिए NTA ने राहत की खबर भी दी है। एजेंसी ने जानकारी दी है कि 18 जनवरी से 20 जनवरी 2026 तक आवेदन में सुधार यानी करेक्शन विंडो खोली जाएगी। इस दौरान उम्मीदवार अपने फॉर्म में कुछ चुनिंदा विवरणों में संशोधन कर सकेंगे। हालांकि, किन जानकारियों में बदलाव की अनुमति होगी, इसकी पूरी सूची NTA की वेबसाइट पर जारी की जाएगी।

CUET PG 2026: 292 शहरों में होगी CUET PG 2026 परीक्षा CUET PG 2026 परीक्षा को लेकर भी NTA ने अहम जानकारियां साझा की हैं। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित की जाएगी और देश विदेश के 292 शहरों में इसके परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। खास बात यह है कि इनमें भारत से बाहर के 16 शहर भी शामिल हैं, जिससे विदेशी उम्मीदवारों को भी सुविधा मिल सके।

इस साल CUET PG के तहत 157 विषयों की परीक्षा ली जाएगी। उम्मीदवारों को आवेदन के दौरान चार परीक्षा शहरों का विकल्प चुनने की अनुमति दी जाएगी, हालांकि यह पूरी तरह सीट और उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

CUET PG 2026: उम्मीदवारों को नियमित अपडेट देखने की सलाह NTA ने सभी उम्मीदवारों से अपील की है कि वे CUET PG 2026 से जुड़ी हर नई सूचना, दिशा निर्देश और अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें । किसी भी अफवाह या अनधिकृत सूचना पर भरोसा न करने की सलाह भी दी गई है।