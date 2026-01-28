CUET PG 2026 Correction Window: सीयूईटी पीजी 2026 करेक्शन विंडो ओपन, आवेदन फॉर्म में गलतियां सुधारने का आखिरी मौका

संक्षेप: CUET PG 2026 Application Correction Window: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट-ग्रेजुएट (CUET PG) 2026 के लिए आवेदन सुधार प्रक्रिया आज, 28 जनवरी 2026 से शुरू कर दी है।

Jan 28, 2026 10:08 pm IST

CUET PG 2026 Application Correction: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट-ग्रेजुएट (CUET PG) 2026 के लिए आवेदन सुधार प्रक्रिया आज, 28 जनवरी 2026 से शुरू कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने पीजी कोर्सेज में दाखिले के लिए फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी थी, उनके पास अब उसे ठीक करने का यह अंतिम अवसर है। सुधार की यह सुविधा आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet-pg पर उपलब्ध कराई गई है।

महत्वपूर्ण तारीखें और समय एनटीए ने इस बार सुधार विंडो के लिए बहुत ही सीमित समय दिया है। उम्मीदवारों को समय सीमा का ध्यान रखना होगा।

सुधार विंडो शुरू होने की तिथि: 28 जनवरी 2026

सुधार की अंतिम तिथि: 30 जनवरी 2026 (रात 11:50 बजे तक)

यह एक एकमुश्त सुविधा (वन टाइम) है, जिसका अर्थ है कि एक बार सुधार करके फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको दोबारा बदलाव का मौका नहीं मिलेगा।

आप किन जानकारियों में बदलाव कर सकते हैं? सुधार विंडो के दौरान, उम्मीदवार केवल कुछ ही चुनिंदा क्षेत्रों को एडिट कर सकते हैं।

उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम या माता का नाम (इनमें से कोई एक)।

शैक्षणिक विवरण (10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन और पोस्ट-ग्रेजुएशन के अंक/बोर्ड)।

जेंडर, श्रेणी (Category), और PwBD स्थिति।

परीक्षा शहर का चयन (एग्जाम सिटी - अधिकतम 4)।

टेस्ट पेपर कोड और विषय का चयन।

किसे नहीं बदला जा सकता? एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा और प्रमाणीकरण कारणों से इन महत्वपूर्ण जानकारियों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर

ईमेल आईडी

स्थायी और वर्तमान पता

जन्म तिथि (कुछ मामलों में)

आवेदन फॉर्म में सुधार कैसे करें? (स्टेप-बाय-स्टेप) सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल exams.nta.nic.in/cuet-pg पर जाएं। 2. होमपेज पर "Correction Window for CUET (PG) 2026" के लिंक पर क्लिक करें।

3. अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।

4. सुधार करने के लिए संबंधित टैब पर क्लिक करें और आवश्यक बदलाव करें।

5. यदि बदलाव के कारण आवेदन शुल्क में कोई अंतर आता है (जैसे कैटेगरी बदलने पर), तो अतिरिक्त शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करें।

6. अंत में, सुधार के बाद 'कन्फर्मेशन पेज' को डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें।