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CUET PG 2026 Answer Key: सीयूईटी पीजी 2026 आंसर-की पर कल तक दर्ज कराएं आपत्ति, जानें प्रति प्रश्न कितना लगेगा शुल्क

Apr 13, 2026 08:54 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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CUET PG answer key 2026: छात्रों के पास सीयूईटी पीजी 2026 परीक्षा की आंसर-की पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए बहुत कम समय बचा है। आधिकारिक नोटिस के अनुसार, अभ्यर्थी 14 अप्रैल 2026 तक ही आंसर-की पर अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं।

CUET PG 2026 Answer Key: सीयूईटी पीजी 2026 आंसर-की पर कल तक दर्ज कराएं आपत्ति, जानें प्रति प्रश्न कितना लगेगा शुल्क

CUET PG 2026 Answer Key: पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में दाखिले के लिए आयोजित 'सीयूईटी पीजी 2026' (CUET PG) परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने परीक्षा की आंसर-की और छात्रों की रिस्पॉन्स शीट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। इसके साथ ही, एनटीए ने उन छात्रों को अपने जवाबों को चुनौती देने का मौका भी दिया है जिन्हें किसी प्रश्न या उत्तर में गड़बड़ी नजर आती है।

छात्रों के पास आपत्ति दर्ज कराने के लिए बहुत कम समय बचा है। आधिकारिक नोटिस के अनुसार, अभ्यर्थी 14 अप्रैल 2026 तक ही आंसर-की पर अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं।

कैसे चेक करें अपनी रिस्पॉन्स शीट?

परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet-pg पर जाकर लॉग-इन कर सकते हैं। यहां उन्हें अपनी प्रोविजनल आंसर-की के साथ-साथ 'रिस्पॉन्स शीट' भी डाउनलोड करने का विकल्प मिलेगा।

रिस्पॉन्स शीट वह डॉक्यूमेंट है जिसमें छात्र द्वारा परीक्षा के दौरान दिए गए वास्तविक उत्तर दर्ज होते हैं। आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट का मिलान करके छात्र परिणाम घोषित होने से पहले ही अपने संभावित अंकों का सटीक अंदाजा लगा सकते हैं। इससे उन्हें यह समझने में आसानी होगी कि वे अपनी पसंद के विश्वविद्यालय में दाखिला पाने के कितने करीब हैं।

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आपत्ति दर्ज कराने का शुल्क और नियम

यदि किसी छात्र को लगता है कि एनटीए द्वारा जारी किया गया कोई उत्तर गलत है या प्रश्न में कोई तकनीकी खामी है, तो वह उसे चुनौती दे सकता है। हालांकि, यह प्रक्रिया नि:शुल्क नहीं है। छात्रों को प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 200 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। यह शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकता है। आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 14 अप्रैल है। इसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

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एक्सपर्ट की टीम करेगी जांच

छात्रों द्वारा दर्ज कराई गई सभी आपत्तियों को हल्के में नहीं लिया जाएगा। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि प्राप्त चुनौतियों की समीक्षा सब्जेक्ट एक्सपर्ट की एक विशेष टीम द्वारा की जाएगी। यदि एक्सपर्ट की टीम किसी आपत्ति को सही पाती है, तो आंसर-की में आवश्यक सुधार किया जाएगा। संशोधित उत्तरों के आधार पर एक 'फाइनल आंसर-की' तैयार की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छात्रों का अंतिम रिजल्ट इसी फाइनल आंसर-की के आधार पर तैयार किया जाएगा।

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दाखिले की राह होगी आसान

सीयूईटी पीजी परीक्षा के माध्यम से देश भर के प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य भाग लेने वाले संस्थानों में पीजी कोर्सेज में प्रवेश मिलता है। आंसर-की जारी होने से पारदर्शिता बढ़ती है और छात्रों को अपनी गलतियों या एनटीए की चूक को सुधारने का मौका मिलता है।

Prachi

लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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