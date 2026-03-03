Hindustan Hindi News
CUET PG Admit Card 2026: सीयूईटी पीजी 2026 एडमिट कार्ड जारी, यहां से डाउनलोड करें अपना हॉल टिकट

Mar 03, 2026 06:39 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
CUET PG Admit Card 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट - पोस्टग्रेजुएट (CUET PG 2026) परीक्षाओं के लिए आधिकारिक तौर पर एडमिट कार्ड exams.nta.nic.in पर जारी कर दिए हैं।

CUET PG Admit Card 2026: सीयूईटी पीजी 2026 एडमिट कार्ड जारी, यहां से डाउनलोड करें अपना हॉल टिकट

CUET PG Admit Card 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट - पोस्टग्रेजुएट (CUET PG 2026) परीक्षाओं के लिए आधिकारिक तौर पर एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट pgcuet.samarth.ac.in या exams.nta.nic.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

सीयूईटी पीजी परीक्षा देश भर के केंद्रीय, राज्य और निजी विश्वविद्यालयों में पोस्टग्रेजुएट (MA, MSc, MCom, MBA आदि) कोर्सेज में एडमिशन के लिए आयोजित की जाने वाली सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा है।

परीक्षा का पूरा शेड्यूल

एनटीए द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, सीयूईटी पीजी की परीक्षाएं 6 मार्च से 27 मार्च 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी। परीक्षा की सुगमता के लिए इसे प्रतिदिन तीन अलग-अलग शिफ्टों में बांटा गया है:

पहली शिफ्ट: सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक।

दूसरी शिफ्ट: दोपहर 12:30 बजे से 2:00 बजे तक।

तीसरी शिफ्ट: शाम 4:00 बजे से 5:30 बजे तक।

प्रत्येक परीक्षा की अवधि 1 घंटा 30 मिनट (90 मिनट) होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड पर दी गई शिफ्ट की टाइमिंग और रिपोर्टिंग समय को ध्यान से पढ़ें।

CUET PG 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट pgcuet.samarth.ac.in पर जाएं।

2. होमपेज पर मौजूद 'Download Admit Card' लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।

4. स्क्रीन पर दिख रहा सिक्योरिटी पिन (कैप्चा कोड) भरें और 'Submit' बटन पर क्लिक करें।

5. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए कम से कम दो रंगीन प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

परीक्षा केंद्र पर ले जाने वाले जरूरी डॉक्यूमेंट

परीक्षा हॉल में प्रवेश पाने के लिए उम्मीदवारों के पास ये चीजें होना अनिवार्य है:

एडमिट कार्ड की फिजिकल कॉपी (प्रिंटआउट)।

एक वैलिड ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी)।

एक साधारण पारदर्शी बॉलपॉइंट पेन।

यदि लागू हो, तो पीडब्ल्यूडी (PwD) सर्टिफिकेट और संबंधित डॉक्यूमेंट।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि मोबाइल फोन, डिजिटल घड़ी, कैलकुलेटर या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट परीक्षा केंद्र के अंदर पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं।

यदि एडमिट कार्ड में कोई गलती हो तो क्या करें?

एनटीए ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी छात्र के एडमिट कार्ड पर नाम, फोटो, सिग्नेचर या विषय में कोई गलती पाई जाती है, तो वे तुरंत एनटीए की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। अभ्यर्थी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच 011-40759000 पर कॉल कर सकते हैं या cuet-pg@nta.ac.in पर ईमेल भेजकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

सीयूईटी पीजी 2026 की परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में होगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की भीड़ और तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए तुरंत अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और अपने परीक्षा केंद्र की लोकेशन एक दिन पहले ही चेक कर लें।

CUET CUET PG Admit Card
