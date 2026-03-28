CUET UG DU Cut Off : देश के टॉप 3 कॉलेजों में क्या रह सकती है सीयूईटी कटऑफ, देखें पिछले साल का हाल
CUET DU course wise Cut Off : स्टूडेंट्स को कॉलेज व कोर्स का चयन करते समय पिछले साल की CUET UG कटऑफ पर जरूर नजर डाल लेनी चाहिए। वर्ष 2025 में, डीयू के प्रमुख कॉलेजों में बीकॉम, बीए पॉलिटिकल साइंस और बीए इकोनॉमिक्स जैसे प्रोग्राम के लिए सबसे अधिक कटऑफ देखने को मिली थी।
CUET DU course wise Cut Off : डीयू, जेएनयू, जामिया और बीएचयू समेत देश के 200 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में चलाए जा रहे यूजी कोर्सेज में दाखिले के लिए सीयूईटी यूजी प्रवेश परीक्षा 11 मई 2026 से शुरू होगी। सीयूईटी यूजी 2026 के नतीजे घोषित होने के तुरंत बाद दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) की ओर से कोर्स वाइज एडमिशन कटऑफ जारी किया जाएगा। डीयू में दाखिला चाह रहे स्टूडेंट्स के लिए डीयू CSAS पोर्टल 2026 के माध्यम से पंजीकरण करना होगा और अपने पसंदीदा कोर्स तथा कॉलेजों का चयन करना होगा।
लेकिन स्टूडेंट्स को कॉलेज व कोर्स का चयन करते समय पिछले साल की कटऑफ पर जरूर नजर डाल लेनी चाहिए। वर्ष 2025 में, डीयू के प्रमुख कॉलेजों में बीकॉम, बीए पॉलिटिकल साइंस और बीए इकोनॉमिक्स जैसे प्रोग्राम के लिए सबसे अधिक कटऑफ देखने को मिली थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वर्ष 2026 में डीयू के शीर्ष कॉलेजों में दाखिले के लिए उम्मीदवारों को सीयूईटी 2026 में 700+ अंक प्राप्त करने की जरूरत हो सकती है। बीए प्रोग्राम, बीए इंगलिश ऑनर्स जैसे ज्यादा डिमांड वाले कोर्सेज के लिए भी कटऑफ ज्यादा रह सकती है।
देश के टॉप 3 कॉलेजों की पिछले साल की कटऑफ
भारत सरकार की एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 के मुताबिक देश के टॉप 3 कॉलेज हिंदू, मिरांडा और हंसराज तीनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं।
यहां देखें डीयू के उपरोक्त टॉप 3 कॉलेजों में पिछले वर्ष सीयूईटी की क्या कटऑफ रही थी-
- हिंदू कॉलेज की सीयूईटी यूजी 2025 कटऑफ कोर्स वाइज
|कोर्स का नाम
|जनरल
|ओबीसी
|एससी
|एसटी
|EWS
|बी.ए. (ऑनर्स) अंग्रेजी
|863.0249541
|765.66332
|718.4189497
|681.5788386
|781.1165183
|बी.ए. (ऑनर्स) अर्थशास्त्र
|850.3074641
|701.8419877
|615.8663302
|467.2380986
|734.8932121
|बी.ए. (ऑनर्स) इतिहास
|894.636024
|849.2886707
|780.1007055
|796.6526042
|839.1443415
|बी.ए. (ऑनर्स) भूगोल
|889.062185
|839.5556365
|770.8906445
|776.0993313
|845.1359511
|बी.ए. (ऑनर्स) राजनीति विज्ञान
|925.9798244
|889.1424772
|838.260506
|838.0721064
|878.3143728
|बी.एससी (ऑनर्स) भौतिक विज्ञान
|503.6651358
|407.0818242
|284.1408949
|176.453626
|419.6118956
|बी.एससी (ऑनर्स) रसायन विज्ञान
|495.3115235
|421.6023888
|315.0210061
|185.4234174
|447.200682
|बी.एससी (ऑनर्स) वनस्पति विज्ञान
|634.1643927
|587.0938152
|508.2206442
|492.0611146
|595.4845665
|बी.एससी (ऑनर्स) जूलॉजी
|660.6505151
|617.2386946
|556.2597516
|492.1293543
|611.9338763
|बी.एससी (ऑनर्स) गणित
|758.1397196
|619.3055163
|507.8695123
|484.1802148
|623.2494259
मिरांडा कॉलेज
|कोर्स का नाम
|जनरल
|ओबीसी
|एससी
|एसटी
|EWS
|बी.ए. (ऑनर्स) अंग्रेजी
|885.7628699
|827.5957115
|783.1633175
|785.0079094
|854.9366646
|बी.ए. (ऑनर्स) अर्थशास्त्र
|888.1655407
|776.0399554
|705.9676933
|605.993109
|807.9570594
|बी.ए. (ऑनर्स) इतिहास
|914.3815781
|885.8071783
|834.2829836
|871.0471651
|883.1421921
|बी.ए. (ऑनर्स) राजनीति विज्ञान
|950.5822579
|922.9031365
|889.6850432
|899.1320305
|920.7809818
|बी.कॉम (ऑनर्स)
|912.2188167
|843.217532
|784.0983895
|735.1002248
|871.504484
|बी.एससी (ऑनर्स) भौतिकी
|557.263619
|501.9244557
|391.0010116
|266.5040171
|527.4029732
|बी.एससी (ऑनर्स) रसायन विज्ञान
|537.905726
|474.6685613
|386.1242289
|262.8433381
|470.718578
|बी.एससी (ऑनर्स) वनस्पति विज्ञान
|656.1191562
|624.1786929
|523.8811479
|522.4556697
|618.5947013
|बी.एससी (ऑनर्स) प्राणी विज्ञान
|678.439355
|642.6708861
|593.1016595
|531.6225762
|645.662632
|बी.एससी (ऑनर्स) गणित
|818.3477146
|709.0147968
|631.7420628
|562.830222
|711.1572734
|बी.एससी (ऑनर्स) सांख्यिकी
|848.633302
|731.665072
|620.1348299
|467.3719866
|730.4380325
3. हंसराज कॉलेज
3. हंसराज कॉलेज
|पाठ्यक्रम (Course)
|जनरल
|ओबीसी
|एससी
|एसटी
|EWS
|बी.ए. (ऑनर्स) अर्थशास्त्र
|864.5004621
|721.9032409
|642.6301129
|502.8714709
|770.3267612
|बी.ए. (ऑनर्स) अंग्रेजी
|851.113423
|770.6624674
|715.6246694
|690.6349734
|777.7978908
|बी.ए. (ऑनर्स) इतिहास
|875.0123017
|832.3329235
|777.5884143
|779.1791537
|844.6929111
|बी.कॉम (ऑनर्स)
|901.71218
|828.5794476
|764.0232
|709.0878191
|860.7656857
|बी.एससी (ऑनर्स) नृविज्ञान
|601.823311
|535.996529
|483.2461385
|441.8810018
|515.5776387
|बी.एससी (ऑनर्स) वनस्पति विज्ञान
|621.1446785
|570.3807199
|483.8675094
|456.2821479
|581.6044488
|बी.एससी (ऑनर्स) रसायन विज्ञान
|495.4426223
|432.8771872
|352.1144898
|221.6853051
|447.8674861
|बी.एससी (ऑनर्स) कंप्यूटर विज्ञान
|784.3540376
|688.6638709
|638.2804158
|487.253636
|741.103028
|बी.एससी (ऑनर्स) इलेक्ट्रॉनिक्स
|505.371678
|420.4004827
|328.0920959
|237.863872
|455.2626482
|बी.एससी (ऑनर्स) भूविज्ञान
|594.1342106
|514.4679725
|422.5458249
|397.8933132
|498.1677528
|बी.एससी (ऑनर्स) गणित
|787.7200634
|662.4287494
|572.9585957
|483.7128854
|654.4383627
|बी.एससी (ऑनर्स) भौतिक विज्ञान
|528.5707723
|457.5894765
|377.0676482
|220.2381012
|472.8110212
|बी.एससी (ऑनर्स) प्राणी विज्ञान
|643.6225721
|609.8507054
|534.7659025
|486.2714769
|624.219674
एग्जाम पैटर्न
सीयूईटी यूजी 2026 का एग्जाम पैटर्न लगभग 2025 जैसा ही रहेगा। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होगी। हर पेपर एक घंटे का होगा और हर पेपर में 50 सवाल पूछे जाएंगे। सभी सवाल कंपलसरी होंगे। सही जवाब पर 5 नंबर मिलेंगे जबकि गलत जवाब देने पर 1 नंबर काटा जाएगा। सवालों का पैटर्न एमसीक्यू (MCQ) होगा।
सीयूईटी यूजी 2026 प्रवेश परीक्षा पूरी तरह सीबीटी (कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट) मोड में होगी। 2025 की परीक्षा में पेपरों की संख्या 63 से घटाकर 37 कर दी गई थी और इस बार भी यही हैं।
सिलेबस
भाषा विषय: रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन (अलग-अलग तरह के पैसेज पर आधारित – तथ्यात्मक, साहित्यिक, और कथात्मक) के जरिए भाषा का टेस्ट किया जाएगा। साहित्यिक योग्यता और शब्दावली।
डोमेन विषय: NCERT सिलेबस के अनुसार
जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट: सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर्स, सामान्य मानसिक क्षमता, संख्यात्मक क्षमता, मात्रात्मक तर्क (बुनियादी गणितीय अवधारणाओं का सरल अनुप्रयोग अंकगणित/बीजगणित ज्यामिति/क्षेत्रमिति/सांख्यिकी), तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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