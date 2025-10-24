CUET और समर्थ पोर्टल के चक्कर में अटके दाखिले, विश्वविद्यालय में 40 फीसदी से ज्यादा सीटें खाली
संक्षेप: गढ़वाल विश्वविद्यालय से जुड़े निजी कॉलेजों में इस साल चालीस प्रतिशत से ज्यादा सीटें खाली हैं। सीयूईटी और समर्थ पोर्टल की जटिल व्यवस्था ने छात्रों की राह मुश्किल कर दी है।
गढ़वाल विश्वविद्यालय से जुड़े निजी कॉलेजों में इस साल चालीस प्रतिशत से ज्यादा सीटें खाली हैं। कामन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) और समर्थ पोर्टल की जटिल व्यवस्था ने न केवल छात्रों की राह मुश्किल की, बल्कि कॉलेजों के लिए भी स्थिति चिंताजनक बना दी है। कई अवसर देने के बावजूद सीटें अब भी खाली पड़ी हैं।
गढ़वाल विवि से संबद्ध कॉलेजों में सीयूईटी के माध्यम से दाखिले की व्यवस्था लागू की गई थी। परीक्षा 13 मई से चार जून के बीच कराई गई और परिणाम चार जुलाई को घोषित हुए। इसके बाद छात्रों को समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने को कहा गया, लेकिन पोर्टल के बार-बार बंद होने, तकनीकी त्रुटियों और सर्वर डाउन रहने के कारण दाखिला प्रक्रिया बार-बार बाधित हुई। अंततः विवि ने बिना गैर-सीयूईटी वाले छात्रों के लिए भी पोर्टल खोला, लेकिन तब तक अधिकांश छात्र या तो अन्य संस्थानों में दाखिला ले चुके थे या प्रवेश प्रक्रिया से निराश हो चुके थे।
परिणामस्वरूप, कई पाठ्यक्रमों में 40 फीसदी तक सीटें खाली रह गईं। निजी कॉलेज एसोसिएशन के अध्यक्ष डा. सुनील अग्रवाल का कहना है कि सीयूईटी और समर्थ पोर्टल के नाम पर उच्च शिक्षा प्रणाली को प्रयोगशाला बना दिया गया है।