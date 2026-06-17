सीटीईटी सितंबर 2026 के लिए करेक्शन विंडो ओपन, 18 जून तक कर सकते हैं आवेदन में सुधार

ctet september 2026 correction window: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने सीटीईटी सितंबर 2026 के लिए आवेदन फॉर्म में सुधार (Correction) करने की सुविधा शुरू कर दी है। इसके लिए सीबीएसई ने एक नोटिस जारी किया है।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने सीटीईटी सितंबर 2026 के लिए आवेदन फॉर्म में सुधार (Correction) करने की सुविधा शुरू कर दी है। इसके लिए सीबीएसई ने एक नोटिस जारी किया है। अगर आपने भी सीटीईटीस सितंबर 2026 के लिए आवदेन किया है और आवदेन के दौरान अप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां हो गई हैं, तो आप आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर अपने फॉर्म में सुधार या बदलाव कर सकते हैं। बता दें कि यह करेक्शन विंडो 18 जून 2026 तक खुली रहेगी।

किन चीजों में कर सकते हैं बदलाव सीबीएसई की जारी नोटिस के मुताबिक, सीटीईटी का 22वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। पहले ही बताया गया था कि अभ्यर्थियों को निर्धारित समय के भीतर अपने आवेदन विवरण में संशोधन करने का अवसर दिया जाएगा। ऑनलाइन करेक्शन की सुविधा 15 जून 2026 से 18 जून 2026 तक उपलब्ध है। इस दौरान उम्मीदवार अपने व्यक्तिगत विवरण और चुने गए कोर्स या पेपर में बदलाव कर सकते हैं। 18 जून के बाद किसी भी परिस्थिति में सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

CTET September 2026: आवेदन फॉर्म में सुधार कैसे करें? सीटीईटी सितंबर 2026 के आवेदकों को सबसे पहले सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाना होगा।

यहां होम पेज पर दिए गए CTET September 2026 Correction Window लिंक पर क्लिक करें।

अब एक नया पेज खुलेगा, जहां अपना लॉगिन विवरण दर्ज करें।

जानकारी भरने के बाद Submit पर क्लिक करें।

आपका आवेदन फॉर्म स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसमें जहां जरूरत हो, वहां सुधार करें।

सभी बदलाव करने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें।

भविष्य में जरूरत के लिए इसका प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रखें।

सीटीईटी परीक्षा में कितने पेपर होंगे सीटीईटी सितंबर 2026 परीक्षा में दो पेपर होंगे— पेपर-II और पेपर-I। पेपर-II का आयोजन सुबह की पाली में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक किया जाएगा, जबकि पेपर-I शाम की पाली में दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगा।

उम्मीदवारों को पेपर-II के लिए सुबह 7:30 बजे और पेपर-I के लिए दोपहर 12:30 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। यानी परीक्षा शुरू होने से 120 मिनट पहले रिपोर्ट करना अनिवार्य है। यदि कोई अभ्यर्थी पेपर-II के लिए सुबह 9:30 बजे के बाद या पेपर-I के लिए दोपहर 2:30 बजे के बाद परीक्षा केंद्र पहुंचता है, तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।