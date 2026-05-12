CTET : सीटीईटी के आवेदन शुरू, इस बार 2 बड़े बदलाव, क्या बचेगी देश के लाखों शिक्षकों की नौकरी

CTET September 2026 Apply : सीबीएसई ने 6 सितंबर को होने वाली सीटीईटी के 22वें संस्करण के लिए आवेदन की प्रक्रिया ctet.nic.in पर शुरू कर दी है। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 जून तय की गई है।

CTET September 2026 Apply : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 6 सितंबर को होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) के 22वें संस्करण के लिए आवेदन की प्रक्रिया ctet.nic.in पर शुरू कर दी है। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 जून तय की गई है। परीक्षा देशभर के 132 केंद्रों पर होगी। 11 मई 2026 से सीटीईटी एवं सीबीएसई की वेबसाइट से आवेदन शुरू हो गया है। आवेदक 10 जून की रात 11.59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में त्रुटि का ऑनलाइन सुधार 15 जून से 18 जून तक किया जा सकता है। इसके बाद सुधार नहीं होगा। परीक्षा के दो दिन पूर्व प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा के परिणाम की घोषणा अक्टूबर महीने के अंत तक संभावित है।सीबीएसई ने कहा है कि यदि उम्मीदवारों की संख्या बढ़ जाती है तो परीक्षा पांच सितंबर को भी आयोजित की जा सकती है।

इस बार सीटीईटी में दो बड़े बदलाव 1. इस बार नहीं मिलेगा एग्जाम सिटी चुनने का ऑप्शन इस बार सीटीईटी का फॉर्म भरते समय आवेदन पोर्टल पर परीक्षा शहर चुनने का कोई विकल्प या प्रावधान नहीं है। CBSE द्वारा उम्मीदवारों को परीक्षा शहर का आवंटन रेंडम बेसिस पर किया जाएगा। परीक्षा शहर बदलने का कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा

2. अब सीटीईटी 20 की बजाय 27 भाषाओं में होगी सीटीईटी सितंबर 2026 परीक्षा 20 की बजाय 27 भाषाओं में होगी। यानी 7 भाषाओं को और जोड़ा गया है। सितंबर 2026 की परीक्षा में फरवरी वाली सभी 20 भाषाओं को बरकरार रखा गया है और 7 अतिरिक्त नई भाषाओं को सूची में जोड़ा गया है।

पहले से मौजूद 20 भाषाएं: अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिज़ो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तिब्बती और उर्दू।

7 नई जोड़ी गई भाषाएं: बोडो , डोगरी , कश्मीरी , कोंकणी , मैथिली , संथाली , सिंधी

क्या लाखों शिक्षक बचा पाएंगे अपनी नौकरी, सितंबर 2027 तक टीईटी पास करना अनिवार्य टीचरों को नौकरी में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश भर के हजारों प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है। यूपी, झारखंड, एमपी व राजस्थान समेत देश के विभिन्न राज्यों में ऐसे लाखों शिक्षक हैं जो बगैर टीईटी पास किए वर्षों से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। अब इन टीचरों को 2 साल ( सितंबर 2025 - कोर्ट के फैसले की तिथि से ) में टीईटी पास करना ही होगा वरना या तो इन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर इन्हें जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। इस कड़े फैसले से सिर्फ उन्हें छूट मिलेगी जिनकी नौकरी 5 साल की बची है। लेकिन इन्हें भी अगर प्रमोशन चाहिए तो टीईटी पास करना ही पड़ेगा। सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के फैसले के खिलाफ यूपी समेत कई राज्य पुनर्विचार याचिका दायर कर चुके हैं। यूपी में 1.86 लाख शिक्षकों के सामने नौकरी का संकट है। हजारों शिक्षकों के पास तो टीईटी में बैठने की पात्रता ही नहीं है क्योंकि वे ग्रेजुएट ही नहीं हैं।

देश भर के प्रभावित शिक्षक लगातार आंदोलन विरोध प्रदर्शन कर दो मांगे कर रहे हैं - - सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, जो शिक्षक 1 सितंबर 2027 तक टीईटी पास नहीं कर पाते हैं, उन्हें नौकरी से बाहर करने के आदेश को बदला जाए।

- 23 अगस्त 2010, यानी आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी पास करने की अनिवार्यता से पूरी तरह छूट दी जाए।

उनका कहना है कि केंद्र सरकार को चाहिए कि वह कानून बनाकर शिक्षकों को राहत दे, ताकि उनकी आजीविका सुरक्षित रह सके।

सीटीईटी सितंबर 2026 की महत्वपूर्ण तिथियां: ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि: 11.05.2026।

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 10.06.2026 (रात्रि 23:59 बजे तक)।

शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि: 10.06.2026 (रात्रि 23:59 बजे तक) (डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से)।

आवेदन में ऑनलाइन सुधार (Correction Window): 15.06.2026 से 18.06.2026 तक।

प्रवेश पत्र (Admit Card) डाउनलोड: परीक्षा के दिन से ठीक दो दिन पूर्व।

परीक्षा की तिथि: 06-09-2026 (रविवार)। (यदि अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती है, तो परीक्षा 05 सितंबर 2026, शनिवार को भी आयोजित की जा सकती है)।

परिणाम की घोषणा: अक्टूबर 2026 के अंत तक (संभावित)

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क्या हैं योग्यता नियम क्या है सीटीईटी पेपर-1 ( पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक) के लिए आवेदन योग्यता ( CTET Paper - 1 Eligibility )

- 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास एवं दो वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन

या

50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास एवं 4 वर्षीय B.EI.Ed

या

50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास एवं दो वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन (स्पेशल एजुकेशन)

क्या है सीटीईटी पेपर-2 ( छठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक) के लिए आवेदन योग्यता ( CTET Paper - 1 Eligibility )

ग्रेजुएशन एवं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन

या

50 फीसदी मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन एवं बीएड

या

50 फीसदी मार्क्स के साथ 12वीं पास एवं 4 वर्षीय B.EI.Ed

या

50 फीसदी मार्क्स के साथ 12वीं पास एवं 4 वर्षीय B.A/B.Sc.Ed या B.A.Ed/B.Sc.Ed.

या

50 फीसदी मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन एवं बीएड (स्पेशल एजुकेशन)

कितने होने चाहिए न्यूनतम मार्क्स सीटीईटी परीक्षा को पास करने के लिए किसी भी अभ्यर्थी को न्‍यूनतम योग्यता अंक हासिल करना आवश्यक है।

CTET मिनिमम पासिंग मार्क्स - जनरल कैटेगरी के लिए 150 में कम से कम 90 अंक (60 प्रतिशत ) आने चाहिए, जबकि एससी, एसटी के लिए 150 में से 82 अंक (55 फीसदी ) आने चाहिए।