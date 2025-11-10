CTET Preparation Tips 2026: सीटीईटी परीक्षा पहली बार में करें पास, अपनाएं ये स्ट्रैटिजी और बनें टीचर

संक्षेप: CTET Preparation Tips 2026: यदि आप CTET फरवरी 2026 या आने वाली किसी भी परीक्षा को पहले ही प्रयास में पास करना चाहते हैं, तो आपको एक मजबूत और सही स्ट्रैटिजी अपनाने की जरूरत है।

CTET Preparation Tips 2026: टीचर बनने की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है। हर साल बड़ी संख्या में उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन सफलता उन्हें ही मिलती है जिनकी तैयारी सही दिशा में होती है। यदि आप CTET फरवरी 2026 या आने वाली किसी भी परीक्षा को पहले ही प्रयास में पास करना चाहते हैं, तो आपको एक मजबूत और सही स्ट्रैटिजी अपनाने की जरूरत है।

एक्सपर्ट के अनुसार, CTET को क्रैक करने का सबसे असरदार तरीका '3P' रणनीति है— प्लान, प्रिपेयर और प्रैक्टिस।

1. तैयारी का पहला पड़ाव: सिलेबस और प्लानिंग सफलता की पहली सीढ़ी है प्लानिंग। किसी भी परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले आपको दो चीज़ें स्पष्ट रूप से जान लेनी चाहिए:

परीक्षा पैटर्न: यह परीक्षा ऑफलाइन (पेन और पेपर) मोड में होती है। आपको 150 मिनट में 150 सवालों के जवाब देने होते हैं, यानी हर सवाल के लिए सिर्फ एक मिनट मिलता है।

सिलेबस की पूरी समझ: सिलेबस को अच्छी तरह से समझें और अपने मजबूत और कमजोर क्षेत्रों की पहचान करें। इसके बाद ही तय करें कि किस विषय को कितना समय देना है।

2. सफलता की कुंजी: तैयारी (प्रिपेयर) तैयारी में सबसे बड़ा फोकस बाल विकास और शिक्षाशास्त्र (CDP) पर होना चाहिए।

CDP पर खास ध्यान दें: यह सेक्शन न केवल 30 अंकों का होता है, बल्कि गणित, पर्यावरण अध्ययन और भाषाओं जैसे अन्य विषयों में भी 50% प्रश्न शिक्षाशास्त्र (पेडागॉजी) से संबंधित होते हैं। इसलिए, पियाजे (Piaget), वाइगोत्स्की (Vygotsky) और नैतिक विकास जैसे सिद्धांतों को गहराई से समझें।

सही किताबें चुनें: बेसिक समझ बनाने के लिए NCERT की किताबों (खासकर गणित और विज्ञान/सामाजिक अध्ययन के लिए) को जरूर पढ़ें। एक विषय के लिए एक अच्छी किताब पर ही ध्यान केंद्रित करें।

हैंडी नोट्स: पढ़ते समय मुख्य टॉपिक के छोटे और आसान नोट्स बनाएं। ये नोट्स परीक्षा से ठीक पहले रिवीजन में बहुत काम आते हैं।

3. अभ्यास है जरूरी: प्रैक्टिस सिर्फ पढ़ने से CTET पास नहीं होता, इसके लिए लगातार अभ्यास करना आवश्यक है।

मॉक टेस्ट: हर सप्ताह कम से कम दो मॉक टेस्ट जरूर दें। चूंकि यह परीक्षा स्पीड की है, इसलिए अभ्यास करते समय टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दें और सवालों को समय सीमा के अंदर हल करने की कोशिश करें।

कमजोरियों का विश्लेषण: मॉक टेस्ट देने के बाद अपने अंकों को देखने के बजाय, यह विश्लेषण करें कि आपने किन सवालों में गलती की है। अपने कमजोर क्षेत्रों को पहचानें और अगले सप्ताह की तैयारी में उन पर ज्यादा ध्यान दें।

पिछले वर्षों के पेपर: पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करना सबसे महत्वपूर्ण है। इससे आपको प्रश्नों के प्रकार और परीक्षा के स्तर का अंदाजा हो जाएगा।

परीक्षा के दिन के लिए एक बड़ा टिप- CTET परीक्षा में एक बड़ी राहत यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसलिए, आपको सलाह दी जाती है कि आप सभी 150 प्रश्नों को हल करें। परीक्षा के दिन शांत और आत्मविश्वासी रहें। सबसे पहले उन प्रश्नों को हल करें जिनके उत्तर आपको अच्छी तरह से आते हैं, इससे आपका समय बचेगा।