CTET : सीटीईटी में विशिष्ट बीटीसी का साफ जिक्र नहीं, सेवारत बीएड वाले कंफ्यूज, लिखा पत्र

संक्षेप: सीटीईटी 2026 के पेपर-1 के आवेदन में छह माह के विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण का स्पष्ट उल्लेख न होने से सेवारत बीएड अर्हताधारी अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति है। इसी को लेकर परीक्षा नियामक ने निदेशक एससीईआरटी को पत्र लिख मार्गदर्शन मांगा है।

केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) 2026 के पेपर-1 (कक्षा 1 से 5 तक) के ऑनलाइन आवेदन में छह माह के विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण का स्पष्ट उल्लेख न होने से सेवारत बीएड अर्हताधारी अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति है। इसी को लेकर सचिव, परीक्षा नियामक ने निदेशक एससीईआरटी को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित योग्यता कॉलम में छह माह के विशिष्ट बीटीसी पाठ्यक्रम का विकल्प न होने के कारण संबंधित अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।

साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार की ओर से बीएड एवं छह माह के विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण अर्हताधारी अभ्यर्थियों को प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित कराए जाने अथवा उत्तीर्ण किए जाने के संबंध में कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों के संदर्भ में निदेशक एससीईआरटी से मार्गदर्शन मांगा गया है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की विसंगति या विधिक कार्यवाही की स्थिति उत्पन्न न हो।