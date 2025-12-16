Hindustan Hindi News
CTET : सीटीईटी फॉर्म की लास्ट डेट करीब, इस बार बंपर होंगे आवेदन, लाखों शिक्षकों की नौकरी पर खतरा

संक्षेप:

CTET Exam : सीटीईटी में इस बार लाखों आवेदन बढ़ेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते पहले से पढ़ा रहे नॉन टीईटी टीचरों को सीटीईटी पास करना पड़ेगा। अब टीचरों को नौकरी में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए टीईटी पास होना जरूरी है।

Dec 16, 2025 02:27 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीइटी) फरवरी 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बेहद करीब आ गई है। अभ्यर्थी इसके लिए CTET.nic.in पर जाकर 18 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में त्रुटि सुधार 23 से 26 दिसंबर तक कर सकते हैं। परीक्षा आठ फरवरी को होगी। सीटीईटी परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार देशभर के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और आर्मी स्कूलों में शिक्षक पद के लिए आवेदन कर सकेंगे।

8 फरवरी को सीटीईटी में दिखेगा अलग नजारा

सीटीईटी यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जब 8 फरवरी 2026 को होगी, तब पिछले कुछ सालों से अलग नजारा दिखाई देगा। वजह इस बार अभ्यर्थियों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा होगा। सीटीईटी में इस बार आवेदनों का अंबार लगने वाला है। फॉर्म की संख्या में लाखों की बढ़ोतरी होने वाली है। दरअसल टीचरों को नौकरी में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश भर के हजारों प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। यूपी, झारखंड, एमपी व राजस्थान समेत देश के विभिन्न राज्यों में ऐसे लाखों शिक्षक हैं जो बगैर टीईटी पास किए वर्षों से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। अब इन टीचरों को 2 साल में टीईटी पास करना ही होगा वरना या तो इन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर इन्हें जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। इस कड़े फैसले से सिर्फ उन्हें छूट मिलेगी जिनकी नौकरी 5 साल की बची है। लेकिन इन्हें भी अगर प्रमोशन चाहिए तो टीईटी पास करना ही पड़ेगा।

सीटीईटी आवेदनों की संख्या में भारी इजाफा संभव

अब सीटीईटी और टीईटी आवेदनों की संख्या में भारी इजाफा होगा। जो टीचर पहले से सेवारत हैं, वे भी अपनी नौकरी बचाने को लेकर टीईटी क्वालिफाई होने के लिए फॉर्म भरेंगे।

क्या हैं योग्यता नियम

क्या है सीटीईटी पेपर-1 ( पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक) के लिए आवेदन योग्यता ( CTET Paper - 1 Eligibility )

- 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास एवं दो वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन

या

50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास एवं 4 वर्षीय B.EI.Ed

या

50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास एवं दो वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन (स्पेशल एजुकेशन)

क्या है सीटीईटी पेपर-2 ( छठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक) के लिए आवेदन योग्यता ( CTET Paper - 1 Eligibility )

ग्रेजुएशन एवं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन

या

50 फीसदी मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन एवं बीएड

या

50 फीसदी मार्क्स के साथ 12वीं पास एवं 4 वर्षीय B.EI.Ed

या

50 फीसदी मार्क्स के साथ 12वीं पास एवं 4 वर्षीय B.A/B.Sc.Ed या B.A.Ed/B.Sc.Ed.

या

50 फीसदी मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन एवं बीएड (स्पेशल एजुकेशन)

कितने होने चाहिए न्यूनतम मार्क्स

सीटीईटी परीक्षा को पास करने के लिए किसी भी अभ्यर्थी को न्‍यूनतम योग्यता अंक हासिल करना आवश्यक है।

CTET मिनिमम पासिंग मार्क्स - जनरल कैटेगरी के लिए 150 में कम से कम 90 अंक (60 प्रतिशत ) आने चाहिए, जबकि एससी, एसटी के लिए 150 में से 82 अंक (55 फीसदी ) आने चाहिए।

सीबीएसई हर साल दो बार सीटीईटी परीक्षा आयोजित करता है। पहली परीक्षा जुलाई और दूसरी दिसंबर के महीने में आयोजित की जाती है। सीटेट के पेपर -1 में भाग लेने वाले सफल उम्मीदवार कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। जबकि पेपर -2 में बैठने वाले सफल अभ्यर्थी कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। इस परीक्षा को पास करने वाले परीक्षार्थी देशभर के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और आर्मी स्कूलों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।

पिछले साल कैसा रहा सीटीईटी का रिजल्ट

सीटीईटी दिसंबर 2024 के परिणाम के आंकड़ों के अनुसार पेपर 1 में 24.17 फीसदी उम्मीदवार पास हुए जबकि पेपर 2 में केवल 12.31 फीसदी ने क्वालिफाई किया। सीटीईटी दिसंबर में पेपर 1 के लिए कुल 6,86,197 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, और उनमें से 5,72,489 परीक्षा में शामिल हुए और 1,38,389 उम्मीदवार पास हुए। सीटीईटी दिसंबर 2024 परीक्षा के पेपर 2 में, 13,62,884 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया, 11,36,087 उपस्थित हुए और 1,39,888 उम्मीदवार पास हुए।

