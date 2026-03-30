CTET February 2026 Result out : सीटेट फरवरी रिजल्ट 2026 जारी, ctet.nic.in पर देखें स्कोरकार्ड
सीटेट फरवरी रिजल्ट 2026 जारी हो गया है। अभ्यर्थी ctet.nic.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। यहां जानिए रिजल्ट चेक करने की पूरी प्रक्रिया, एग्जाम डेट, और सर्टिफिकेट से जुड़ी अहम जानकारी।
ctet february 2026 result out : अगर आप भी सीटेट फरवरी 2026 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे तो अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है। सीबीएसई ने Central Teacher Eligibility Test (CTET) 2026 का रिजल्ट आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। अब लाखों अभ्यर्थी अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इस बार परीक्षा का आयोजन फरवरी में किया गया था और इसके बाद से ही उम्मीदवारों की नजरें रिजल्ट पर टिकी हुई थीं।
CTET February 2026 Result out : कब हुई थी परीक्षा
सीटेट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 नवंबर 2025 से शुरू होकर 18 दिसंबर 2025 तक चले थे। इसके बाद परीक्षा का आयोजन 7 और 8 फरवरी 2026 को किया गया। परीक्षा खत्म होने के बाद 12 मार्च 2026 को आंसर की जारी की गई थी, जिससे अभ्यर्थियों को अपने संभावित स्कोर का अंदाजा लग गया था। अब फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद सभी उम्मीदवार अपना वास्तविक प्रदर्शन देख सकते हैं।
गौरतलब है कि सीटेट परीक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थियों के लिए शिक्षण के रास्ते खुल जाते हैं। पेपर 1 पास करने वाले उम्मीदवार कक्षा 1 से 5 तक यानी प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। पेपर 2 पास करने वाले उम्मीदवार कक्षा 6 से 8 तक यानी उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों को पढ़ा सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि सीटेट का सर्टिफिकेट अब जीवन भर के लिए मान्य रहता है, जिससे बार-बार परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ती।
CTET February 2026 Result out : ऐसे करें अपना सीटेट रिजल्ट चेक
रिजल्ट देखने की प्रक्रिया काफी आसान रखी गई है, ताकि हर अभ्यर्थी बिना किसी परेशानी के अपना स्कोरकार्ड देख सके। सबसे पहले ctet.nic.in वेबसाइट पर जाएं। वहां आपको सीटेट रिजल्ट का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। इसके बाद अपना रोल नंबर या जन्म तिथि दर्ज करें और कैप्चा भरकर सबमिट कर दें। अब आपकी स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा, जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट भी निकाल सकते हैं।
CTET February 2026 Result out : डिजीलॉकर में मिलेगा सर्टिफिकेट
रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों का सर्टिफिकेट DigiLocker पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। इससे आप कभी भी, कहीं भी अपना सर्टिफिकेट आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और नौकरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव