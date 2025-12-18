Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़CTET February 2026 last date today, apply online now at ctet.nic.in, Exam Scheduled for February 8
CTET February 2026: सीटीईटी फरवरी 2026 के लिए फौरन करें आवेदन, लास्ट डेट आज; ये है पूरा प्रोसेस

संक्षेप:

CTET 2026 Registration: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) फरवरी 2026 के लिए आवेदन की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है। रजिस्ट्रेशन की विंडो आज 18 दिसंबर 2025 को बंद कर दी जाएगी।

Dec 18, 2025 09:08 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
CTET February 2026 Last Date: शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा आयोजित की जाने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) फरवरी 2026 के लिए आवेदन की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है। रजिस्ट्रेशन की विंडो आज 18 दिसंबर 2025 को बंद कर दी जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, वे बिना देरी किए आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

बोर्ड ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अंतिम समय की परेशानियों से बचने के लिए जल्द से जल्द अपनी फीस का भुगतान करें और आवेदन फॉर्म जमा कर दें। याद रहे कि एक बार समय सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

सीटीईटी फरवरी 2026 परीक्षा-

सीटीईटी फरवरी 2026 परीक्षा का आयोजन 8 फरवरी को किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन दो शिफ्टों में किया जाएगा। पेपर-2 का आयोजन सुबह की शिफ्ट 9:30 बजे से 12 बजे तक होगा। पेपर-1 का आयोजन शाम की शिफ्ट 2:30 बजे से 5 बजे तक किया जाएगा।

यह परीक्षा देश भर के विभिन्न शहरों में आयोजित की जाएगी। CTET सर्टिफिकेट की वैधता अब आजीवन (Lifetime) कर दी गई है। इसे पास करने वाले उम्मीदवार केंद्रीय विद्यालयों (KVS), नवोदय विद्यालयों (NVS) और अन्य केंद्र सरकार के स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हो जाते हैं।

योग्यता-

सीटीईटी पेपर-1 ( पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक) के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता ( CTET Paper - 1 Eligibility )

50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास एवं दो वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन/ 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास एवं 4 वर्षीय B.EI.Ed/ 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास एवं दो वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन (स्पेशल एजुकेशन)

सीटीईटी पेपर-2 ( छठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक) के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता ( CTET Paper - 2 Eligibility )

ग्रेजुएशन एवं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन/ 50 फीसदी मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन एवं बीएड/ 50 फीसदी मार्क्स के साथ 12वीं पास एवं 4 वर्षीय B.EI.Ed/ 50 फीसदी मार्क्स के साथ 12वीं पास एवं 4 वर्षीय B.A/B.Sc.Ed या B.A.Ed/B.Sc.Ed/ 50 फीसदी मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन एवं बीएड (स्पेशल एजुकेशन)

एप्लीकेशन फीस-

1. पेपर 1 या पेपर- 2 में से किसी एक पेपर के लिए जनरल/ ओबीसी-NCL कैटेगरी के उम्मीदवारों को 1000 रुपये फीस जमा करनी होगी। एससी, एसटी और PwD कैटेगरी के उम्मीदवारों को 500 रुपये फीस देनी होगी। (जीएसटी फीस बैंक द्वारा अलग से जुड़ेगी)

2. पेपर-1 और पेपर-2 दोनों पेपर के लिए जनरल/ ओबीसी-NCL कैटेगरी के उम्मीदवारों को 1200 रुपये फीस जमा करनी होगी। एससी, एसटी और PwD कैटेगरी के उम्मीदवारों को 600 रुपये फीस देनी होगी। (जीएसटी फीस बैंक द्वारा अलग से जुड़ेगी)

CTET 2026: कैंडिडेट सीटीईटी फरवरी, 2026 के लिए कैसे अप्लाई करें-

1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको “अप्लाई ऑनलाइन” पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/ एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लेना है और इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

4. इसके बाद आपको अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ और सिग्नेचर को स्कैन कर अपलोड करना होगा।

5. इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को ठीक से चेक करना होगा और अब आप एप्लीकेशन फीस सबमिट कर दीजिए।

6. इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दें और कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लीजिए।

7. कैंडिडेट भविष्य के लिए कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं।
CTET CTET Exam Ctet.nic.in
