CTET February 2026: सीटीईटी 2026 परीक्षा की तारीखों में बड़ा बदलाव; अब 7 और 8 फरवरी को दो शिफ्ट में होगा एग्जाम

संक्षेप:

CTET February 2026 Exam: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) फरवरी 2026 सत्र के लिए परीक्षा की तारीखों में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। पहले यह परीक्षा केवल 8 फरवरी को होनी थी, लेकिन अब यह 7 और 8 फरवरी 2026 को दो दिनों में आयोजित की जाएगी।

Feb 02, 2026 10:12 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
CTET February 2026 Exam: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) फरवरी 2026 सत्र के लिए परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, परीक्षा की तारीखों में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। पहले यह परीक्षा केवल 8 फरवरी को होनी थी, लेकिन अब यह 7 और 8 फरवरी 2026 को दो दिनों में आयोजित की जाएगी। यह बदलाव उम्मीदवारों की भारी संख्या को देखते हुए लिया गया है ताकि देश भर के 140 शहरों में परीक्षा का सफल और सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

CTET फरवरी 2026 का पूरा शेड्यूल

बोर्ड ने दोनों दिनों के लिए शिफ्ट और समय का निर्धारण कर दिया है। परीक्षा दो स्तरों पर होगी: पेपर-I (कक्षा 1 से 5 के लिए) और पेपर-II (कक्षा 6 से 8 के लिए)।

7 फरवरी 2026 (शनिवार)

पेपर-II (सुबह की शिफ्ट): सुबह 09:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

पेपर-I (दोपहर की शिफ्ट): दोपहर 02:30 बजे से शाम 05:00 बजे तक

8 फरवरी 2026 (रविवार)

पेपर-II (सुबह की शिफ्ट): सुबह 09:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

पेपर-I (दोपहर की शिफ्ट): दोपहर 02:30 बजे से शाम 05:00 बजे तक

प्रत्येक पेपर की अवधि 2 घंटे 30 मिनट की होगी।

एडमिट कार्ड और रिपोर्टिंग समय

सीबीएसई ने उम्मीदवारों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे परीक्षा केंद्र पर कम से कम 1 घंटे पहले पहुंचें। रिपोर्टिंग समय के बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं मिलेगा।

उम्मीदवार अपना आधिकारिक एडमिट कार्ड परीक्षा से दो दिन पहले ctet.nic.in से डाउनलोड कर सकेंगे। हालांकि, एग्जाम सिटी स्लिप पहले ही जारी की जा चुकी है, जिससे छात्र अपने परीक्षा केंद्र वाले शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

25 लाख से अधिक आवेदन

इस साल CTET के लिए कुल 25,30,581 उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक आवेदन किया है। बोर्ड ने उन छात्रों को भी राहत दी थी जिनके रजिस्ट्रेशन अधूरे थे, जिसके बाद आवेदकों की संख्या में और वृद्धि हुई है।

परीक्षा का फॉर्मेट और महत्व

CTET एक अनिवार्य योग्यता परीक्षा है जो उन उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है जो केंद्र सरकार (KVS, NVS) और विभिन्न राज्यों के स्कूलों में शिक्षक बनना चाहते हैं। इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को पास होने के लिए 60% (90 अंक) लाना अनिवार्य है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
