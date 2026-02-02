CTET February 2026: सीटीईटी 2026 परीक्षा की तारीखों में बड़ा बदलाव; अब 7 और 8 फरवरी को दो शिफ्ट में होगा एग्जाम

संक्षेप: CTET February 2026 Exam: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) फरवरी 2026 सत्र के लिए परीक्षा की तारीखों में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। पहले यह परीक्षा केवल 8 फरवरी को होनी थी, लेकिन अब यह 7 और 8 फरवरी 2026 को दो दिनों में आयोजित की जाएगी।

CTET February 2026 Exam: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) फरवरी 2026 सत्र के लिए परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, परीक्षा की तारीखों में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। पहले यह परीक्षा केवल 8 फरवरी को होनी थी, लेकिन अब यह 7 और 8 फरवरी 2026 को दो दिनों में आयोजित की जाएगी। यह बदलाव उम्मीदवारों की भारी संख्या को देखते हुए लिया गया है ताकि देश भर के 140 शहरों में परीक्षा का सफल और सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

CTET फरवरी 2026 का पूरा शेड्यूल बोर्ड ने दोनों दिनों के लिए शिफ्ट और समय का निर्धारण कर दिया है। परीक्षा दो स्तरों पर होगी: पेपर-I (कक्षा 1 से 5 के लिए) और पेपर-II (कक्षा 6 से 8 के लिए)।

7 फरवरी 2026 (शनिवार) पेपर-II (सुबह की शिफ्ट): सुबह 09:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

पेपर-I (दोपहर की शिफ्ट): दोपहर 02:30 बजे से शाम 05:00 बजे तक

8 फरवरी 2026 (रविवार) पेपर-II (सुबह की शिफ्ट): सुबह 09:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

पेपर-I (दोपहर की शिफ्ट): दोपहर 02:30 बजे से शाम 05:00 बजे तक

प्रत्येक पेपर की अवधि 2 घंटे 30 मिनट की होगी।

एडमिट कार्ड और रिपोर्टिंग समय सीबीएसई ने उम्मीदवारों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे परीक्षा केंद्र पर कम से कम 1 घंटे पहले पहुंचें। रिपोर्टिंग समय के बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं मिलेगा।

उम्मीदवार अपना आधिकारिक एडमिट कार्ड परीक्षा से दो दिन पहले ctet.nic.in से डाउनलोड कर सकेंगे। हालांकि, एग्जाम सिटी स्लिप पहले ही जारी की जा चुकी है, जिससे छात्र अपने परीक्षा केंद्र वाले शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

25 लाख से अधिक आवेदन इस साल CTET के लिए कुल 25,30,581 उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक आवेदन किया है। बोर्ड ने उन छात्रों को भी राहत दी थी जिनके रजिस्ट्रेशन अधूरे थे, जिसके बाद आवेदकों की संख्या में और वृद्धि हुई है।