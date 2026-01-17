CTET फरवरी 2026 परीक्षा 8 फरवरी को, एग्जाम सिटी और एडमिट कार्ड पर क्या अपडेट

संक्षेप: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा फरवरी 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से पहले सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड जल्द जारी होंगे।

केंद्रीय विद्यालयों और अन्य केंद्र सरकार के स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए अहम अपडेट सामने आया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित CTET फरवरी 2026 परीक्षा की तारीख तय हो चुकी है। अब उम्मीदवारों की नजर परीक्षा से पहले जारी होने वाली एग्जाम सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड पर टिकी हुई है, ताकि वे समय रहते अपनी यात्रा और परीक्षा की तैयारी पूरी कर सकें।

CTET फरवरी 2026 परीक्षा 8 फरवरी को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड फरवरी सत्र की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 8 फरवरी 2026 को आयोजित करेगा। यह परीक्षा एक ही दिन में दो पालियों में कराई जाएगी। सुबह की शिफ्ट में पेपर-2 और दोपहर की शिफ्ट में पेपर-1 आयोजित होगा। CTET परीक्षा देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में ली जाएगी।

एग्जाम सिटी स्लिप पहले होगी जारी पिछले वर्षों के पैटर्न को देखते हुए सीबीएसई पहले CTET एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी करता है और उसके बाद एडमिट कार्ड उपलब्ध कराता है। इस बार भी संभावना है कि परीक्षा से करीब एक सप्ताह पहले, यानी अगले हफ्ते एग्जाम सिटी स्लिप आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। सिटी स्लिप में उम्मीदवारों को केवल परीक्षा शहर की जानकारी मिलेगी, जिससे वे यात्रा और ठहरने की व्यवस्था समय रहते कर सकें।

CTET एडमिट कार्ड 2026 कब आएगा हालांकि सीबीएसई ने अभी CTET एडमिट कार्ड 2026 की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि यह फरवरी के पहले सप्ताह में, परीक्षा से 7 से 10 दिन पहले जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य दस्तावेज होगा।

CTET 2026 सिटी स्लिप या एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें CTET परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स के जरिए सिटी स्लिप या एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं -

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in या cbse.gov.in पर जाएं।

होमपेज पर CTET एग्जाम सिटी स्लिप 2026 या CTET एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।

अब अपना आवेदन संख्या, जन्मतिथि और सुरक्षा पिन दर्ज करें।

जानकारी सबमिट करते ही सिटी स्लिप या एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें। CTET फरवरी 2026 परीक्षा शेड्यूल CTET फरवरी 2026 परीक्षा का पूरा समय सारिणी की बात करें तो 8 फरवरी 2026 को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक पेपर-2 आयोजित होगा। इसी दिन दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक पेपर-1 की परीक्षा होगी। पेपर-1 कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के लिए और पेपर-2 कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के लिए अनिवार्य होता है।

CTET आवेदन की तारीख बढ़ाई गई थी सीबीएसई ने CTET 2026 के आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ाई थी। बोर्ड के अनुसार, बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के आवेदन अधूरे रह गए थे। कुल 1 लाख 61 हजार से अधिक आवेदन अंतिम रूप से सबमिट नहीं हो पाए थे। इसी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने एक बार के लिए आवेदन विंडो दोबारा खोली थी, जो 27 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 तक खुली रही।

गौरतलब है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा देश की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में से एक है। CTET पास करने वाले उम्मीदवार केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और अन्य केंद्र सरकार के स्कूलों में शिक्षक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।