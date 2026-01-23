CTET February 2026: सीटीईटी फरवरी एग्जाम का सिटी स्लिप जारी, जानिए कैसे करें डाउनलोड

संक्षेप: सीटीईटी फरवरी 2026 परीक्षा के लिए सीबीएसई ने एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। जानिए डाउनलोड करने का तरीका, परीक्षा तिथि, शिफ्ट टाइमिंग और जरूरी जानकारी।

CTET February 2026: शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीटीईटी फरवरी 2026 परीक्षा को लेकर अहम कदम उठाते हुए एडवांस एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। अब उम्मीदवार पहले से यह जान सकेंगे कि उनकी परीक्षा किस शहर में होगी, ताकि यात्रा और ठहरने की योजना समय रहते बनाई जा सके।

CTET February 2026: सीटीईटी फरवरी 2026 सिटी स्लिप जारी सीबीएसई ने 23 जनवरी को सीटीईटी फरवरी 2026 परीक्षा के लिए सिटी स्लिप आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है। जिन उम्मीदवारों ने समय पर आवेदन किया था, वे अब ctet.nic.in पर जाकर अपनी परीक्षा सिटी स्लिप चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड की ओर से साफ किया गया है कि यह केवल एग्जाम सिटी स्लिप है, इसे एडमिट कार्ड न समझें। इसका उद्देश्य अभ्यर्थियों को परीक्षा शहर की अग्रिम जानकारी देना है।

CTET February 2026: लॉगिन के लिए क्या चाहिए सीटीईटी सिटी स्लिप देखने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन संख्या, पासवर्ड या जन्म तिथि स्क्रीन पर दिखाया गया कैप्चा कोड भरकर लॉगिन करना होगा।

CTET February 2026: सीटीईटी एग्जाम सिटी स्लिप कैसे डाउनलोड करें उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं -

स्टेप 1: सीबीएसई सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर “CTET Exam City Slip 2026” के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: नए पेज पर आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज करें।

स्टेप 4: सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5: स्क्रीन पर आपकी एग्जाम सिटी स्लिप दिखाई देगी।

स्टेप 6: विवरण ध्यान से जांचें और स्लिप डाउनलोड कर लें।

स्टेप 7: भविष्य के लिए एक प्रिंटआउट जरूर सुरक्षित रखें।