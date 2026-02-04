CTET February 2026 Admit Card : ctet.nic.in पर जारी होने वाला है सीटीईटी एडमिट कार्ड, क्यों बढ़े लाखों आवेदक

संक्षेप: CTET Admit Card : सीटीईटी एडमिट कार्ड आज या कल में जारी कर दिया जाएगा। परीक्षार्थी सीबीएसई सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक सीटीईटी एडमिट कार्ड 2 दिन पहले जारी होने हैं।

CTET Admit Card : सीटीईटी एडमिट कार्ड आज या कल में जारी कर दिया जाएगा। परीक्षार्थी सीबीएसई सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक सीटीईटी एडमिट कार्ड 2 दिन पहले जारी होने हैं। पहले सीटीईटी एडमिट कार्ड 6 फरवरी को जारी होने की उम्मीद थी क्योंकि परीक्षा तिथि 8 फरवरी तय थी। लेकिन अब परीक्षा 7 फरवरी और 8 फरवरी को होगी। इसका मतलब है कि जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम 7 फरवरी को तय हुआ है, उनके एडमिट कार्ड संभवत: 4 या 5 फरवरी को ही जारी कर दिए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम 8 को है, उनके एडमिट कार्ड संभवत: 6 फरवरी को ही आएंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इस बार सीटीईटी में दिखेगा अलग नजारा सीटीईटी यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जब 7 व 8 फरवरी 2026 को होगी, तब पिछले कुछ सालों से अलग नजारा दिखाई देगा। वजह इस बार अभ्यर्थियों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा होगी। सेवारत शिक्षकों के लिए भी टीईटी अनिवार्य होने से इस बार रिकॉर्ड 25 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं।

टीचरों को नौकरी में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश भर के हजारों प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। यूपी, झारखंड, एमपी व राजस्थान समेत देश के विभिन्न राज्यों में ऐसे लाखों शिक्षक हैं जो बगैर टीईटी पास किए वर्षों से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। अब इन टीचरों को 2 साल में टीईटी पास करना ही होगा वरना या तो इन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर इन्हें जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। इस कड़े फैसले से सिर्फ उन्हें छूट मिलेगी जिनकी नौकरी 5 साल की बची है। लेकिन इन्हें भी अगर प्रमोशन चाहिए तो टीईटी पास करना ही पड़ेगा। अब बगैर टीईटी वाले लाखों टीचरों ने सीटीईटी के लिए आवेदन किया है।

फुल शेड्यूल 7 फरवरी को पेपर-2 सुबह 9.30 से दोपहर 12.00 बजे तक और पेपर-1 दोपहर 2.30 से शाम 5.00 बजे तक आयोजित होगा। आठ फरवरी को भी यही क्रम दोहराया जाएगा। सीबीएसई ने अभ्यर्थियों से परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले रिपोर्ट करने के लिए कहा है। यानी पेपर-2 में सुबह 7.30 बजे रिपोर्ट करना होगा जबकि पेपर-1 में दोपहर 12.30 बजे रिपोर्ट करना होगा।

CTET Admit Card February 2026: यूं डाउनलोड करें सीटीईटी एडमिट कार्ड - सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं।

- होम पेज पर दिए गए सीटीईटी एडमिट कार्ड लिंक को खोलें।

- एक नया पेज खुलेगा।

- लॉगिन विंडो पर अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड डालकर सबमिट करें।

- एडमिट कार्ड चेक करें और उसे डाउनलोड करें।

एग्जाम सिटी हो चुकी है जारी सीटीईटी परीक्षा शहर की जानकारी दी जा चुकी है। परीक्षार्थी एग्जाम सिटी स्लिप को एडमिट कार्ड न मानें। एडमिट कार्ड से अभ्यर्थियों को उनके एग्जाम सेंटर का नाम व पता चलेगा।

कितने होने चाहिए न्यूनतम मार्क्स सीटीईटी परीक्षा को पास करने के लिए किसी भी अभ्यर्थी को न्‍यूनतम योग्यता अंक हासिल करना आवश्यक है।

CTET मिनिमम पासिंग मार्क्स - जनरल कैटेगरी के लिए 150 में कम से कम 90 अंक (60 प्रतिशत ) आने चाहिए, जबकि एससी, एसटी के लिए 150 में से 82 अंक (55 फीसदी ) आने चाहिए।