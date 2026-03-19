CTET Feb 2026 Result: खत्म होने वाला है इंतजार, जल्द जारी आने वाले हैं नतीजे; क्या है पासिंग क्राइटेरिया
CTET Feb 2026 Result: सीबीएसई जल्द ही सीटेट (CTET) फरवरी 2026 के नतीजे घोषित करने वाला है। कैटेगरी वाइज पासिंग मार्क्स और स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का पूरा तरीका यहां जानें।
CTET Feb 2026 Result: शिक्षक बनने की राह देख रहे देश के लाखों युवाओं के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) फरवरी 2026 के नतीजों का इंतजार अब अपने अंतिम चरण में है। 7 और 8 फरवरी 2026 को आयोजित हुई इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब बेसब्री से यह जानने को उत्सुक हैं कि उनका भविष्य किस करवट बैठने वाला है।
परीक्षा से नतीजों तक का सफर
सीबीएसई ने इस बार परीक्षा का आयोजन बेहद सुव्यवस्थित तरीके से किया था। फरवरी के बीच उम्मीदवारों ने देश भर के विभिन्न केंद्रों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। परीक्षा संपन्न होने के बाद, बोर्ड ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 मार्च 2026 को प्रोविजनल आंसर की (Provisional Answer Key) जारी कर दी थी। इसके साथ ही उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज कराने का मौका भी दिया गया था, ताकि किसी भी तकनीकी या तथ्यात्मक त्रुटि को सुधारा जा सके। अब जब आपत्तियों के निपटारे का समय पूरा हो चुका है, तो सबकी नजरें अंतिम परिणाम पर टिकी हैं। जानकारों और बोर्ड के संकेतों की मानें तो सीटेट फरवरी 2026 का रिजल्ट मार्च के आखिरी हफ्ते में किसी भी वक्त घोषित किया जा सकता है।
पासिंग मार्क्स: सफलता के लिए कितने अंक जरूरी?
CTET की परीक्षा में बैठने वाले हर उम्मीदवार के मन में जो सबसे बड़ा क्वालीफाइंग मार्क्स का होता है। चूंकि यह एक पात्रता परीक्षा है, इसलिए इसमें एक निश्चित स्कोर प्राप्त करना अनिवार्य है।
सामान्य श्रेणी: जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 60% अंक हासिल करने होंगे। यानी 150 अंकों के पेपर में आपको कम से कम 90 अंक लाने जरूरी हैं।
आरक्षित श्रेणियां : बोर्ड ने सामाजिक न्याय और समान अवसर के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 5% की रियायत दी है। इन श्रेणियों के उम्मीदवारों को पास होने के लिए 55% अंक (यानी 150 में से लगभग 82.5 अंक) प्राप्त करने होंगे।
CTET Feb 2026 Result: स्कोरकार्ड में क्या क्या होगा दर्ज
जब उम्मीदवार अपना रिजल्ट डाउनलोड करेंगे, तो उनके स्कोरकार्ड में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होंगी। इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, माता पिता का नाम और उनकी कैटेगरी स्पष्ट रूप से लिखी होगी। इसके अलावा, पेपर 1 और पेपर 2 में प्राप्त अनुभाग वार अंक और कुल प्राप्त अंकों का विवरण दिया जाएगा।
गौरतलब है कि सीबीएसई द्वारा जारी किया गया सीटेट सर्टिफिकेट सात साल के लिए वैध होता है। इस अवधि के दौरान, योग्य उम्मीदवार केंद्र सरकार के स्कूलों जैसे केंद्रीय विद्यालय (KVS), नवोदय विद्यालय (NVS) और आर्मी स्कूलों में निकलने वाली भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही, कई राज्य सरकारें और प्राइवेट स्कूल भी सीटेट क्वालिफाइड शिक्षकों को प्राथमिकता देते हैं। यह परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षण मानकों को बनाए रखने का एक सशक्त माध्यम है।
कैसे चेक करें अपना रिजल्ट?
रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक होने की संभावना रहती है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे धैर्य रखें और नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें:
1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर उपलब्ध "Login: CTET Feb 2026 Result" लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड (या जन्मतिथि) दर्ज करें।
4. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट और स्कोरकार्ड दिखाई देगा।
5. इसे भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड करें और एक प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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