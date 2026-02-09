सीटीईटी के बदले पैटर्न ने उलझाया; सवाल समझते रह गए शिक्षक, छूट गया पूरा पेपर
सीटीईटी के बदले पैटर्न ने वर्षों बाद लौटे शिक्षकों की परीक्षा ली, जबकि एनसीईआरटी आधारित तैयारी वाले सामान्य अभ्यर्थियों को पेपर संतुलित और संभालने लायक लगा।
कई साल बाद दोबारा परीक्षा की मेज पर बैठे परिषदीय शिक्षक इस बार तैयारी से ज्यादा समय सवाल समझने में गंवाते दिखे। बदले पैटर्न ने रविवार को सीटीईटी में असली परीक्षा बना दी। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) दूसरे दिन रविवार को भी जिले भर के 49 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गई। सुबह 9:30 से 12 बजे तक पहली पाली में उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा हुई, जबकि दोपहर 12:30 से शाम पांच बजे तक दूसरी पाली में प्राथमिक स्तर की परीक्षा संपन्न कराई गई। एपीएस स्कूल समेत कई केंद्रों से बाहर निकलते परीक्षार्थियों के चेहरों पर राहत और उलझन दोनों भाव साफ नजर आए।
इस बार सबसे ज्यादा चर्चा सवालों के बदले पैटर्न की रही। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कई वर्षों के अंतराल से परीक्षा देने पहुंचे परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को प्रश्नपत्र ने खासा उलझाया। शिक्षकों का कहना था कि प्रश्न सीधे न होकर कथन आधारित और युग्मित रूप में पूछे गए, जिनमें विकल्पों को जोड़कर सही निष्कर्ष तक पहुंचना पड़ा। इस प्रक्रिया में सवाल समझने में ही काफी वक्त चला गया। नतीजा यह रहा कि कुछ शिक्षक पूरे प्रश्नपत्र तक नहीं पहुंच सके।
सीधे सवालों की आशा में शिक्षक
शिक्षकों के मुताबिक पहले की प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल अपेक्षाकृत सीधे और तथ्यात्मक होते थे, जिनमें उत्तर तक पहुंचना समयसाध्य नहीं होता था। अब अवधारणा पर आधारित और घुमाकर पूछे गए प्रश्नों के कारण रणनीति बदलनी पड़ रही है। खासकर कथन-आधारित प्रश्नों में शब्दों की बारीकी और विकल्पों के आपसी संबंध को समझना जरूरी हो गया है, जो समय का बड़ा हिस्सा ले गया।
हालांकि, सामान्य अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया थोड़ी अलग रही। उन्हें पेपर आसान से मध्यम स्तर का लगा। उनका कहना था कि तैयारी एनसीईआरटी की किताबों से की गई हो तो अधिकतर सवाल समझ में आ जाते हैं। दोनों पालियों के प्रश्नपत्र एनसीईआरटी आधारित रहे, जिससे पाठ्यक्रम से जुड़े उम्मीदवारों को राहत मिली।
कैसा रहे पेपर
प्राथमिक स्तर की परीक्षा में भाषा और सामान्य अध्ययन वाले हिस्से अपेक्षाकृत सरल बताए गए। इन सेक्शनों में बुनियादी समझ और रोजमर्रा के उदाहरणों पर आधारित प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें ज्यादा घुमाव नहीं था। वहीं गणित का भाग कुछ अभ्यर्थियों को कठिन लगा। गणित में समय प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया, क्योंकि सवालों में अवधारणा को लागू करने के लिए एक से ज्यादा चरणों में सोचना पड़ा।
उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में कुल मिलाकर प्रश्न सरल से सामान्य स्तर के बताए गए। गणित और विज्ञान या सामाजिक अध्ययन के हिस्से में अवधारणा आधारित सवालों की संख्या ज्यादा थी। इनमें पाठ्यवस्तु की गहरी समझ जरूरी थी, इसलिए कुछ उम्मीदवारों को यह भाग अपेक्षाकृत कठिन लगा। फिर भी जिन अभ्यर्थियों ने नियमित अध्ययन और अभ्यास किया था, उन्हें संतुलित अनुभव मिला।
क्या थी परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाएं
परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाएं सामान्य रहीं। प्रवेश से पहले पहचान पत्रों की जांच, बायोमेट्रिक सत्यापन और समय पर परीक्षा शुरू होने से अभ्यर्थियों को किसी तरह की बड़ी असुविधा नहीं हुई। बाहर निकलते समय अभ्यर्थियों के बीच सवालों और पैटर्न को लेकर चर्चा चलती रही। कई शिक्षक आपस में यह कहते सुने गए कि आने वाले समय में तैयारी का तरीका बदलना होगा और सिर्फ याददाश्त पर नहीं, बल्कि समझ पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा।
सीटीईटी जैसी पात्रता परीक्षा में बदलता पैटर्न संकेत दे रहा है कि अब उम्मीदवारों से कक्षा में पढ़ाने की वास्तविक समझ और तार्किक सोच की अपेक्षा बढ़ गई है। परीक्षा के इस अनुभव ने एक बार फिर साफ कर दिया कि समय प्रबंधन और प्रश्न समझने की क्षमता अब सफलता की कुंजी बन चुकी है।
