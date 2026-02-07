CTET परीक्षा को लेकर बवाल, 11 बजे तक नहीं पहुंचा प्रश्नपत्र, भड़के अभ्यर्थी
वैशाली के सेंट जॉन्स परीक्षा केंद्र पर CTET के दौरान प्रश्नपत्र देर से पहुंचने पर अभ्यर्थियों का गुस्सा फूटा है। परीक्षा शुरू होने से पहले ही माहौल तनावपूर्ण हो गया।
सुबह से हाथ में एडमिट कार्ड और मन में सपने लिए पहुंचे अभ्यर्थी, लेकिन परीक्षा हॉल के बाहर इंतजार ने सब्र तोड़ दिया। CTET जैसी अहम परीक्षा में जब तय समय निकल गया और प्रश्नपत्र का कोई अता-पता नहीं था, तो गुस्सा फूट पड़ा और परीक्षा केंद्र हंगामे का मैदान बन गया।
बिहार के वैशाली जिले में CTET परीक्षा के दौरान उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब निर्धारित समय पर प्रश्नपत्र परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंचा। वैशाली प्रखंड स्थित सेंट जॉन्स एकेडमी में आयोजित CTET परीक्षा सुबह 9:30 बजे शुरू होनी थी, लेकिन अभ्यर्थी 11 बजे तक परीक्षा शुरू होने का इंतजार करते रहे।
लंबे इंतजार से परेशान परीक्षार्थियों का गुस्सा आखिरकार बाहर आ गया। परीक्षा केंद्र के अंदर और बाहर जमकर हंगामा हुआ। अभ्यर्थियों का कहना था कि वे समय से पहले केंद्र पर पहुंच गए थे, लेकिन व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई थी। न तो समय पर कोई सूचना दी गई और न ही देरी की वजह साफ की गई।
कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में ऐसी लापरवाही बेहद गंभीर है। कुछ परीक्षार्थियों ने कहा कि देरी की वजह से मानसिक तनाव बढ़ गया और परीक्षा के माहौल पर भी असर पड़ा।
गौरतलब है कि सीबीएसई आज 7 और कल 8 फरवरी को केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 सीटीईटी का आयोजन कर रहा है। दोनों दिनों में पेपर-1 और पेपर-2 की परीक्षाएं होंगी। आज 7 फरवरी को पेपर-2 सुबह 9.30 से दोपहर 12.00 बजे तक और पेपर-1 दोपहर 2.30 से शाम 5.00 बजे तक आयोजित होगा। 8 फरवरी को भी यही टाइमिंग रहेगी। परीक्षा 2:30 घंटे की अवधि की होगी। सीबीएसई ने सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया है कि वे अपना सटीक परीक्षा तिथि और समय अपने प्रवेश पत्र में दर्ज जानकारी से ही सुनिश्चित करें और उसी के अनुसार परीक्षा केन्द्र पर पहुंचें। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा शुरू होने के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। केन्द्राधीक्षकों को निर्देश दिया गया कि एडमिट कार्ड से मां के नाम का मिलान होगा।
