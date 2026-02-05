CTET Exam 2026 : बच्चे दे रहे बोर्ड, NEET व JEE Main परीक्षा और पिता कर रहे सीटीईटी की तैयारी
सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किया है। उम्रदराज शिक्षक सीटीईटी की तैयारियों में जुटे हैं। किसी का बेटा 12वीं बोर्ड परीक्षा में, किसी की बेटी नीट की तैयारी में जुटी है।
उत्तर प्रदेश में कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को पढ़ा रहे परिषदीय शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के एक नवंबर के आदेश ने हजारों शिक्षकों की नींद उड़ा रखी है। दो दशक से अधिक समय तक बच्चों को पढ़ाने के बाद तमाम शिक्षक अब नौकरी बचाने के लिए दिन-रात पढ़ाई में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश में 23 जनवरी 2022 के बाद से टीईटी नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में शिक्षकों ने सात और आठ फरवरी को होने जा रही सीटीईटी का फार्म भर दिया है क्योंकि यूपी में सीटीईटी भी मान्य है।
अलग अलग कमरों में पढ़ाई कर रहे पिता और बच्चे
खास बात यह है कि सीटीईटी की तैयारी कर रहे तमाम शिक्षकों के बच्चे स्वयं उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन दिनों इनके घरों का माहौल कुछ तरह का है कि बच्चे एक कमरे में बोर्ड, नीट व जेईई की पढ़ाई में जुटे हैं तो दूसरे में शिक्षक माता-पिता पास होने की जद्दोजहद में लगे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सेवा में बने रहने और पदोन्नति के लिए सभी शिक्षकों के लिए टीईटी को अनिवार्य माना है। सेवा में बने रहने के लिए दो वर्ष के अंदर टीईटी उत्तीर्ण करने के आदेश दिए हैं। पदोन्नति के लिए उस संवर्ग की टीईटी को अनिवार्य बताया है। केवल उन्हीं शिक्षकों को राहत दी है जिनकी पांच वर्ष से कम की सेवा बाकी है। हालांकि इनके लिए भी पदोन्नति में टीईटी अनिवार्य है।
नौकरी बचाने की जद्दोजहद में दिन-रात एक
प्राथमिक विद्यालय दादनपुर भगवतपुर में सहायक अध्यापक हरित कुमार जदली आठ फरवरी को प्रस्तावित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) की तैयारी में जुटे हैं। 2004 में परिषदीय स्कूल में सहायक अध्यापक के रूप में ज्वाइन करने वाले हरित अब नौकरी बचाने की जद्दोजहद में दिन-रात एक किए हुए हैं। खास बात यह है कि उनका बेटा हर्षित सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा है।
कंपोजिट विद्यालय हरवारा सेकेंड नगर क्षेत्र की शिक्षिका सुधा आर्या ने 2004 में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। 22 साल बाद वे भी दिन-रात सीटीईटी की तैयारी में जुटी हैं। दूसरी तरफ उनकी बेटी नीट की तैयारी कर रही है। सीटीईटी की तैयारी कर रही कंपोजिट विद्यालय पावन भगवतपुर की शिक्षिका अनीता उपाध्याय की बेटी तो मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रही है। भगवतपुर विकासखंड के कंपोजिट विद्यालय जलालपुर घोसी की शिक्षिका जयश्री पांडेय का बेटा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई से भौतिक शास्त्र से पीएचडी कर रहा है तो वहीं रीना पाठक का बेटा 11वीं में है। ये दोनों भी सैकड़ों अन्य शिक्षकों की तरह सीटीईटी की तैयारी कर रही हैं।
