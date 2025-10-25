CTET : 8 फरवरी को सीटीईटी में दिखेगा अलग नजारा, लाखों शिक्षकों की नौकरी पर है खतरा, आवेदनों की होगी भरमार

संक्षेप: CTET Exam : सीटीईटी में इस बार लाखों आवेदन बढ़ेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते पहले से पढ़ा रहे नॉन टीईटी टीचरों को सीटीईटी पास करना पड़ेगा। अब टीचरों को नौकरी में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए टीईटी पास होना जरूरी है।

CTET Exam : सीटीईटी यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जब 8 फरवरी 2026 को होगी, तब पिछले कुछ सालों से अलग नजारा दिखाई देगा। वजह इस बार अभ्यर्थियों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा होगा। सीटीईटी में इस बार आवेदनों का अंबार लगने वाला है। फॉर्म की संख्या में लाखों की बढ़ोतरी होने वाली है। दरअसल टीचरों को नौकरी में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश भर के हजारों प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है।

यूपी, झारखंड, एमपी व राजस्थान समेत देश के विभिन्न राज्यों में ऐसे लाखों शिक्षक हैं जो बगैर टीईटी पास किए वर्षों से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। अब इन टीचरों को 2 साल में टीईटी पास करना ही होगा वरना या तो इन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर इन्हें जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। इस कड़े फैसले से सिर्फ उन्हें छूट मिलेगी जिनकी नौकरी 5 साल की बची है। लेकिन इन्हें भी अगर प्रमोशन चाहिए तो टीईटी पास करना ही पड़ेगा।

सीटीईटी आवेदनों की संख्या में भारी इजाफा संभव अब सीटीईटी और टीईटी आवेदनों की संख्या में भारी इजाफा होगा। जो टीचर पहले से सेवारत हैं, वे भी अपनी नौकरी बचाने को लेकर टीईटी क्वालिफाई होने के लिए फॉर्म भरेंगे।

टीईटी अनिवार्यता पर विरोध तेज़ देशभर के लाखों स्कूल शिक्षकों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को अनिवार्य किए जाने के विरोध में आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड—इन नौ राज्यों के शिक्षक संगठनों ने मिलकर टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया (TFI) नाम से संयुक्त संगठन बनाया है। टीएफआई की नई समिति जल्द ही दिल्ली में एक बड़ी रैली की तिथि घोषित करेगी। इस रैली में टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टीईटी को अनिवार्य बनाया गया है, लेकिन शिक्षकों का कहना है कि पुराने भर्ती नियमों में टीईटी लागू करना अनुचित है। वे इस पर छूट या संशोधन की मांग कर रहे हैं। टीएफआई के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का चयन किया गया। साथ ही, सभी राज्यों में आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है। दिल्ली में संविधान क्लब में होने वाली बैठक में रैली की तय तारीख और आगे के आंदोलन का रोडमैप घोषित किया जाएगा।

जानें सीटीईटी के बारे में आपको बता दें कि सीबीएसई हर साल दो बार सीटीईटी परीक्षा आयोजित करता है। पहली परीक्षा जुलाई और दूसरी दिसंबर के महीने में आयोजित की जाती है। सीटेट के पेपर -1 में भाग लेने वाले सफल उम्मीदवार कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। जबकि पेपर -2 में बैठने वाले सफल अभ्यर्थी कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। इस परीक्षा को पास करने वाले परीक्षार्थी देशभर के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और आर्मी स्कूलों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सीटीईटी प्रमाण पत्र की वैधता सभी श्रेणियों के लिए आजीवन है। उम्मीदवार कितनी बार परीक्षा दे सकता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने स्कोर में सुधार के लिए दोबारा परीक्षा भी दे सकेगा।

CTET मिनिमम पासिंग मार्क्स - जनरल कैटेगरी के लिए 150 में कम से कम 90 अंक (60 प्रतिशत ) आने चाहिए, जबकि एससी, एसटी के लिए 150 में से 82 अंक (55 फीसदी ) आने चाहिए।

पिछले साल कैसा रहा सीटीईटी का रिजल्ट सीटीईटी दिसंबर 2024 के परिणाम के आंकड़ों के अनुसार पेपर 1 में 24.17 फीसदी उम्मीदवार पास हुए जबकि पेपर 2 में केवल 12.31 फीसदी ने क्वालिफाई किया। सीटीईटी दिसंबर में पेपर 1 के लिए कुल 6,86,197 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, और उनमें से 5,72,489 परीक्षा में शामिल हुए और 1,38,389 उम्मीदवार पास हुए। सीटीईटी दिसंबर 2024 परीक्षा के पेपर 2 में, 13,62,884 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया, 11,36,087 उपस्थित हुए और 1,39,888 उम्मीदवार पास हुए।

कब कितने पास दिसंबर 2024 सीटीईटी पेपर-1 - 24.17%

सीटीईटी पेपर-2 - 12.31%

जुलाई 2024 सीटीईटी पेपर-1 - 18.73%

सीटीईटी पेपर-2- 16.99%

जनवरी 2024 सीटीईटी पेपर-1 - 15.95%

सीटीईटी पेपर-2- 7.56%

जुलाई 2023 सीटीईटी पेपर-1 - 24.61%

सीटीईटी पेपर-2 - 8.66%

दिसंबर 2022 सीटीईटी पेपर-1- 40.75%