CTET December 2025 Notification to be out at ctet.nic.in for December session know eligibility, registration steps

CTET December 2025: सीटीईटी दिसंबर 2025 नोटिफिकेशन का इंतजार, देखें योग्यता और रजिस्ट्रेशन स्टेप्स

CTET December 2025: सीबीएसई की ओर से जल्द ही सीटीईटी 2025 दिसंबर सेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। परीक्षार्थियों को सीटीईटी 2025 दिसंबर सेशन नोटिस का इंतजार है।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 08:29 PM
CTET December 2025: सीटीईटी दिसंबर 2025 नोटिफिकेशन का इंतजार, देखें योग्यता और रजिस्ट्रेशन स्टेप्स

CTET December 2025 Notification: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) दिसंबर, 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। परीक्षार्थियों को नोटिस का इंतजार है। सीटीईटी दिसंबर 2025 का नोटिस आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जारी किया जाएगा। सीटीईटी 2025 के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को योग्यता, रजिस्ट्रेशन स्टेप्स और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को जरूर जान लेना चाहिए।

सीबीएसई हर साल दो बार सीटीईटी परीक्षा आयोजित करता है। पहली परीक्षा जुलाई और दूसरी दिसंबर के महीने में आयोजित की जाती है। सीटेट के पेपर-1 में भाग लेने वाले सफल उम्मीदवार कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। जबकि पेपर-2 में बैठने वाले सफल अभ्यर्थी कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। इस परीक्षा को पास करने वाले परीक्षार्थी देशभर के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और आर्मी स्कूलों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वर्ष जुलाई सेशन का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया।

योग्यता-

सीटीईटी पेपर-1 ( पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक) के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता ( CTET Paper - 1 Eligibility )

50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास एवं दो वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन/ 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास एवं 4 वर्षीय B.EI.Ed/ 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास एवं दो वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन (स्पेशल एजुकेशन)

सीटीईटी पेपर-2 ( छठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक) के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता ( CTET Paper - 1 Eligibility )

ग्रेजुएशन एवं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन/ 50 फीसदी मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन एवं बीएड/ 50 फीसदी मार्क्स के साथ 12वीं पास एवं 4 वर्षीय B.EI.Ed/ 50 फीसदी मार्क्स के साथ 12वीं पास एवं 4 वर्षीय B.A/B.Sc.Ed या B.A.Ed/B.Sc.Ed/ 50 फीसदी मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन एवं बीएड (स्पेशल एजुकेशन)

CTET 2025: कैंडिडेट सीटीईटी दिसंबर, 2025 के लिए कैसे अप्लाई करें-

1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको “अप्लाई ऑनलाइन” पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/ एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लेना है और इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

4. इसके बाद आपको अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ और सिग्नेचर को स्कैन कर अपलोड करना होगा।

5. इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को ठीक से चेक करना होगा और अब आप एप्लीकेशन फीस सबमिट कर दीजिए।

6. इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दें और कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लीजिए।

7. कैंडिडेट भविष्य के लिए कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें।

