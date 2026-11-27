CTET City Slip 2026 Out: सीटीईटी परीक्षा से पहले ही जान लें आपका शहर कौन सा है
CTET City Slip 2026 Out: सीबीएसई ने ctet.nic.in पर सीटीईटी परीक्षा की सिटी स्लिप 2026 जारी कर दी है। 12 और 13 दिसंबर की परीक्षा का अपना शहर तुरंत करें चेक।
CTET City Slip 2026 Out: शिक्षक बनने का सपना देखने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए आज राहत की खबर आई है। इंतजार खत्म हुआ। सीबीएसई ने CTET की सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। अब आपको पता चल जाएगा कि 12 या 13 दिसंबर को आपका पेपर किस शहर में होगा।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने 27 नवंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर यह स्लिप जारी की। यह सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का 22वां एडिशन है। परीक्षा 12 और 13 दिसंबर 2026 को कंप्यूटर आधारित मोड में होगी। नियम के मुताबिक सिटी स्लिप परीक्षा से करीब 15 दिन पहले आती है और इस बार भी यही हुआ।
क्या है सिटी इंटिमेशन स्लिप
यह एक एडवांस सूचना पर्ची है। इसमें सिर्फ इतना बताया जाता है कि आपको किस शहर में परीक्षा देनी है। इसका मकसद साफ है। उम्मीदवार समय रहते सफर की तैयारी कर लें और ट्रेन या बस का टिकट बुक कर लें। जिन्हें दूसरे शहर जाना है वे रहने का इंतजाम भी पहले से कर सकते हैं।
एक बात ध्यान में रखिए। यह स्लिप एडमिट कार्ड नहीं है। इसे दिखाकर परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। परीक्षा केंद्र का पूरा पता और रिपोर्टिंग टाइम एडमिट कार्ड में ही लिखा होगा। वह अभी जारी नहीं हुआ है। इसलिए केवल सिटी स्लिप देखकर किसी खास सेंटर की तरफ न निकल पड़ें।
ऐसे करें डाउनलोड
स्लिप निकालना बहुत आसान है। बस ये कदम उठाइए।
सबसे पहले ctet.nic.in पर जाइए।
होमपेज पर सिटी स्लिप का लिंक खोलिए।
अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालिए।
सबमिट करते ही स्लिप स्क्रीन पर आ जाएगी।
उसे डाउनलोड कीजिए और प्रिंट निकाल कर रख लीजिए।
अगर लिंक खुलने में दिक्कत आए तो घबराइए मत। परीक्षा की तारीख से पहले हजारों लोग एक साथ साइट पर पहुंचते हैं और सर्वर धीमा पड़ सकता है। थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश करना सबसे अच्छा रास्ता है।
स्लिप मिलते ही ये जांच लें
स्लिप डाउनलोड करने के बाद उसमें लिखी हर जानकारी ध्यान से पढ़िए। अपना नाम और जन्मतिथि मिलाइए। जिस पेपर के लिए आवेदन किया है वह भी देख लीजिए। परीक्षा की तारीख और शिफ्ट पर भी नजर डालिए। कहीं कोई गड़बड़ दिखे तो देर मत कीजिए। सीबीएसई की हेल्पलाइन या ईमेल पर तुरंत संपर्क करें।
परीक्षा की तारीख का सफर
इस बार CTET का रास्ता सीधा नहीं रहा। पहले यह परीक्षा 6 सितंबर 2026 को होनी थी। फिर बोर्ड ने नया शेड्यूल निकाला और परीक्षा दिसंबर में खिसक गई। नतीजा यह कि उम्मीदवारों को तैयारी के लिए कुछ और हफ्ते मिल गए। अब जब शहर की जानकारी भी आ गई है तो असली तैयारी का समय है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव