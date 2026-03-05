Hindustan Hindi News
CTET Answer Key 2026: CTET आंसर-की 2026 का इंतजार, ctet.nic.in पर ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

Mar 05, 2026 10:06 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
CTET Answer Key 2026: सीबीएसई जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर प्रोविजनल आंसर-की और उम्मीदवारों की ओएमआर शीट जारी करने वाला है। अभ्यर्थियों को बेसब्री से आंसर-की का इंतजार है।

CTET Answer Key 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) जनवरी 2026 सत्र में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थियों को बेसब्री से आंसर-की का इंतजार है। सीबीएसई जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर प्रोविजनल आंसर-की और उम्मीदवारों की ओएमआर शीट जारी करने वाला है।

उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च के माह में आंसर-की डाउनलोड करने का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। यह परीक्षा देशभर के विभिन्न शहरों में आयोजित की गई थी, जिसके माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक बनने की योग्यता निर्धारित की जाती है।

आंसर-की कब तक आएगी?

आमतौर पर, सीबीएसई परीक्षा समाप्त होने के 15 से 20 दिनों के भीतर आंसर-की जारी कर देता है। परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है, इसलिए अब बोर्ड किसी भी वक्त रिस्पॉन्स शीट अपलोड कर सकता है। आंसर-की जारी होने के बाद, उम्मीदवारों को उत्तरों पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 2-3 दिनों का समय भी दिया जाएगा।

कैसे डाउनलोड करें CTET आंसर-की?

जैसे ही लिंक एक्टिव होगा, उम्मीदवार इन आसान स्टेप्स से अपनी आंसर-की चेक कर सकेंगे:

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर "CTET Jan 2026 Answer Key & OMR Sheet" वाले लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।

4. लॉगिन करने के बाद आपकी आंसर-की और ओएमआर शीट स्क्रीन पर आ जाएगी।

5. इसे डाउनलोड करें और अपने उत्तरों का मिलान करें।

आपत्ति दर्ज करने का शुल्क और नियम

यदि किसी उम्मीदवार को लगता है कि बोर्ड द्वारा दिया गया कोई उत्तर गलत है, तो वह उसे चुनौती दे सकता है।

शुल्क: प्रत्येक प्रश्न को चुनौती देने के लिए उम्मीदवार को निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

रिफंड: यदि बोर्ड आपकी आपत्ति को सही पाता है और विषय विशेषज्ञ उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो आपकी फीस वापस कर दी जाएगी। अन्यथा, यह राशि जब्त कर ली जाएगी।

क्वालिफाइंग मार्क्स और सर्टिफिकेट की वैधता

सीटीईटी परीक्षा पास करने के लिए सामान्य वर्ग (General) के उम्मीदवारों को कम से कम 60% अंक (90 नंबर) प्राप्त करने होते हैं। वहीं, एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पासिंग मार्क्स 55% (82 नंबर) निर्धारित हैं।

एक बार परीक्षा पास कर लेने के बाद, सीटीईटी सर्टिफिकेट अब जीवनभर के लिए वैलिड रहता है। इसका मतलब है कि आपको बार-बार यह परीक्षा देने की जरूरत नहीं है और आप इस सर्टिफिकेट के आधार पर केंद्रीय विद्यालयों (KVS), नवोदय विद्यालयों (NVS) और अन्य सरकारी स्कूलों में शिक्षक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।

बोर्ड ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे फर्जी वेबसाइटों और सोशल मीडिया पर चल रही गलत खबरों से सावधान रहें और केवल आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर ही नजर बनाए रखें।

