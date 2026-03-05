CTET Answer Key 2026: CTET आंसर-की 2026 का इंतजार, ctet.nic.in पर ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड
CTET Answer Key 2026: सीबीएसई जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर प्रोविजनल आंसर-की और उम्मीदवारों की ओएमआर शीट जारी करने वाला है। अभ्यर्थियों को बेसब्री से आंसर-की का इंतजार है।
CTET Answer Key 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) जनवरी 2026 सत्र में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थियों को बेसब्री से आंसर-की का इंतजार है। सीबीएसई जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर प्रोविजनल आंसर-की और उम्मीदवारों की ओएमआर शीट जारी करने वाला है।
उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च के माह में आंसर-की डाउनलोड करने का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। यह परीक्षा देशभर के विभिन्न शहरों में आयोजित की गई थी, जिसके माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक बनने की योग्यता निर्धारित की जाती है।
आंसर-की कब तक आएगी?
आमतौर पर, सीबीएसई परीक्षा समाप्त होने के 15 से 20 दिनों के भीतर आंसर-की जारी कर देता है। परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है, इसलिए अब बोर्ड किसी भी वक्त रिस्पॉन्स शीट अपलोड कर सकता है। आंसर-की जारी होने के बाद, उम्मीदवारों को उत्तरों पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 2-3 दिनों का समय भी दिया जाएगा।
कैसे डाउनलोड करें CTET आंसर-की?
जैसे ही लिंक एक्टिव होगा, उम्मीदवार इन आसान स्टेप्स से अपनी आंसर-की चेक कर सकेंगे:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर "CTET Jan 2026 Answer Key & OMR Sheet" वाले लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।
4. लॉगिन करने के बाद आपकी आंसर-की और ओएमआर शीट स्क्रीन पर आ जाएगी।
5. इसे डाउनलोड करें और अपने उत्तरों का मिलान करें।
आपत्ति दर्ज करने का शुल्क और नियम
यदि किसी उम्मीदवार को लगता है कि बोर्ड द्वारा दिया गया कोई उत्तर गलत है, तो वह उसे चुनौती दे सकता है।
शुल्क: प्रत्येक प्रश्न को चुनौती देने के लिए उम्मीदवार को निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
रिफंड: यदि बोर्ड आपकी आपत्ति को सही पाता है और विषय विशेषज्ञ उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो आपकी फीस वापस कर दी जाएगी। अन्यथा, यह राशि जब्त कर ली जाएगी।
क्वालिफाइंग मार्क्स और सर्टिफिकेट की वैधता
सीटीईटी परीक्षा पास करने के लिए सामान्य वर्ग (General) के उम्मीदवारों को कम से कम 60% अंक (90 नंबर) प्राप्त करने होते हैं। वहीं, एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पासिंग मार्क्स 55% (82 नंबर) निर्धारित हैं।
एक बार परीक्षा पास कर लेने के बाद, सीटीईटी सर्टिफिकेट अब जीवनभर के लिए वैलिड रहता है। इसका मतलब है कि आपको बार-बार यह परीक्षा देने की जरूरत नहीं है और आप इस सर्टिफिकेट के आधार पर केंद्रीय विद्यालयों (KVS), नवोदय विद्यालयों (NVS) और अन्य सरकारी स्कूलों में शिक्षक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।
बोर्ड ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे फर्जी वेबसाइटों और सोशल मीडिया पर चल रही गलत खबरों से सावधान रहें और केवल आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर ही नजर बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स