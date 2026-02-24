CTET Answer Key : ctet.nic.in पर जारी होने वाली है सीटीईटी आंसर-की, क्या हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स
CTET Answer Key : केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) बहुत जल्द केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 (सीटीईटी) की आंसर-की जारी करने वाला है। आंसर-की जारी होने के बाद इसे ctet.nic.in पर जाकर चेक व डाउनलोड कर सकेंगे।
CTET Answer Key : केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) बहुत जल्द केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 (सीटीईटी) की आंसर-की जारी करने वाला है। आंसर-की जारी होने के बाद इसे ctet.nic.in पर जाकर चेक व डाउनलोड कर सकेंगे। आंसर-की पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका भी मिलेगा। किसी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति होने पर उस पर ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकेंगे। प्रति आपत्ति के लिए 1000 रुपये का भुगतान भी करना होगा जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। आपत्तियों पर विचार करने के बाद फाइनल आंसर-की व रिजल्ट जारी होंगे।
कितने होने चाहिए न्यूनतम मार्क्स
सीटीईटी परीक्षा को पास करने के लिए किसी भी अभ्यर्थी को न्यूनतम योग्यता अंक हासिल करना आवश्यक है। CTET मिनिमम पासिंग मार्क्स - जनरल कैटेगरी के लिए 150 में कम से कम 90 अंक (60 प्रतिशत ) आने चाहिए, जबकि एससी, एसटी के लिए 150 में से 82 अंक (55 फीसदी ) आने चाहिए।
आपत्ति कैसे दर्ज करें-
1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाना होगा।
2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आपत्ति दर्ज करने के लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. इसके बाद आपको अपना रोल नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा।
4. इसके बाद आपको दिए गए स्टेप्स के अनुसार अपनी आपत्ति दर्ज करनी होगी।
5. अब आप आपत्ति शुल्क कम भुगतान कर दीजिए।
6. अब आप आपत्ति दर्ज कीजिए और सबमिट कर दीजिए।
आपको बता दें कि सीबीएसई हर साल दो बार सीटीईटी परीक्षा आयोजित करता है। सीटेट के पेपर -1 में भाग लेने वाले सफल उम्मीदवार कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। जबकि पेपर -2 में बैठने वाले सफल अभ्यर्थी कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। इस परीक्षा को पास करने वाले परीक्षार्थी देशभर के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और आर्मी स्कूलों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।
25 लाख से ज्यादा ने भरा था सीटीईटी का फॉर्म
सीटीईटी यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा इस बार आवेदक अधिक होने के चलते दो दिन 7 व 8 फरवरी 2026 को हुई थी। सेवारत शिक्षकों के लिए भी टीईटी अनिवार्य होने से इस बार रिकॉर्ड 25 लाख से ज्यादा आवेदन आए। टीचरों को नौकरी में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश भर के हजारों प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। यूपी, झारखंड, एमपी व राजस्थान समेत देश के विभिन्न राज्यों में ऐसे लाखों शिक्षक हैं जो बगैर टीईटी पास किए वर्षों से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। अब इन टीचरों को 2 साल में टीईटी पास करना ही होगा वरना या तो इन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर इन्हें जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। इस कड़े फैसले से सिर्फ उन्हें छूट मिलेगी जिनकी नौकरी 5 साल की बची है। लेकिन इन्हें भी अगर प्रमोशन चाहिए तो टीईटी पास करना ही पड़ेगा। अब बगैर टीईटी वाले लाखों टीचरों ने सीटीईटी के लिए आवेदन किया है।
