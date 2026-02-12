CTET Answer Key 2026: सीटीईटी आंसर-की 2026 का ctet.nic.in पर इंतजार, जानें स्टेप-बाय-स्टेप डाउनलोड प्रोसेस

Hindustan Hindi News
CTET Answer Key 2026: सीबीएसई जल्द ही CTET 2026 की आंसर-की जारी करने की तैयारी में है। परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर अपनी आंसर-की का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

Feb 12, 2026 01:51 pm IST
CTET Answer Key 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही 'केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा' (CTET) 2026 की प्रोविजनल आंसर-की जारी करने की तैयारी में है। परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर अपनी आंसर-की का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आंसर-की किसी भी समय आधिकारिक पोर्टल पर लाइव हो सकती है।

आंसर-की का महत्व और ऑब्जेक्शन विंडो

आंसर-की जारी होने के बाद, उम्मीदवार अपने द्वारा दिए गए उत्तरों का मिलान बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक उत्तरों से कर सकेंगे। इससे उन्हें अपने संभावित स्कोर का अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी।

सीबीएसई आंसर-की के साथ ‘ऑब्जेक्शन विंडो’ भी खोलेगा। यदि किसी उम्मीदवार को लगता है कि बोर्ड द्वारा दिया गया कोई उत्तर गलत है, तो वे निर्धारित शुल्क जमा करके उसे चुनौती दे सकते हैं। जो उत्तर सही पाए जाने पर वापस कर दिया जाता है।

आंसर-की कैसे डाउनलोड करें? (स्टेप-बाय-स्टेप)

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर उपलब्ध "CTET Jan 2026 Answer Key" के लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करके लॉगिन करें।

4. आपके सामने आंसर-की और ओएमआर शीट की स्कैन कॉपी दिखाई देगी।

5. इसे डाउनलोड करें और अपने उत्तरों का मिलान करें।

आपत्ति कैसे दर्ज करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आपत्ति दर्ज करने के लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना रोल नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा।

4. इसके बाद आपको दिए गए स्टेप्स के अनुसार अपनी आपत्ति दर्ज करनी होगी।

5. अब आप आपत्ति शुल्क कम भुगतान कर दीजिए।

6. अब आप आपत्ति दर्ज कीजिए और सबमिट कर दीजिए।

रिजल्ट और फाइनल आंसर-की

प्रोविजनल आंसर-की पर प्राप्त सभी आपत्तियों की समीक्षा विषय विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी। यदि आपत्तियां सही पाई जाती हैं, तो आंसर-की में सुधार किया जाएगा और उसके बाद फाइनल आंसर-की जारी की जाएगी। फाइनल आंसर-की के आधार पर ही CTET 2026 का परिणाम घोषित किया जाएगा।

पासिंग मार्क्स

CTET परीक्षा पास करने के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को कम से कम 60% अंक (150 में से 90) प्राप्त करने होते हैं। वहीं, आरक्षित श्रेणियों (SC/ST/OBC) के लिए पासिंग मार्क्स 55% (150 में से 82) निर्धारित हैं।

केंद्रीय विद्यालय (KVS), नवोदय विद्यालय (NVS) और अन्य सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए CTET का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इस बार की परीक्षा देशभर के विभिन्न शहरों में आयोजित की गई थी, जिसमें उम्मीदवारों की बड़ी भागीदारी देखी गई।

