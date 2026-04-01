Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

CTET : सीटीईटी में 75 फीसदी फेल, देश के हजारों शिक्षकों की नौकरी का क्या होगा, TET कब तक पास करना अनिवार्य

Apr 01, 2026 07:03 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

सीटीईटी 2026 में कुल 23 लाख 24 हजार 625 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। ये परीक्षार्थी पेपर एक और पेपर दो की परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से केवल 5,97,061 अभ्यर्थी ही सफल हो पाए। सफलता का प्रतिशत 25.68% रहा।

CTET : सीटीईटी में 75 फीसदी फेल, देश के हजारों शिक्षकों की नौकरी का क्या होगा, TET कब तक पास करना अनिवार्य

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) का परीक्षा डेटा जारी कर दिया है। आंकड़ों के अनुसार, कुल 23 लाख 24 हजार 625 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। ये परीक्षार्थी पेपर एक और पेपर दो की परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से केवल 5,97,061 अभ्यर्थी ही सफल हो पाए। सफलता का प्रतिशत 25.68% रहा। पेपर-दो की बात करें तो इसमें शामिल अभ्यर्थियों की तुलना में अभ्यर्थी अधिक असफल रहे।

पेपर-दो (कक्षा 6-8) में कुल 1867428 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से केवल 3,46,738 ही उत्तीर्ण हो सके। इस पेपर के लिए मात्र 18.56% ही अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की। वहीं, पेपर-एक (कक्षा 1-5) का परिणाम थोड़ा बेहतर रहा। इस पेपर में 10,65,410 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 3,58,937 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की। बोर्ड ने कहा है कि यह डेटा परीक्षा की पारदर्शिता और विश्लेषण के उद्देश्य से जारी किया गया है। केन्द्र और राज्य स्तर के स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए सीटीईटी अनिवार्य योग्यता है।

ये भी पढ़ें:एक से ज्यादा शादी की तो नहीं भर सकेंगे फॉर्म, जानें यूपी टीईटी आवेदन के नियम

क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट डिजिलॉकर पर जल्द

उम्मीदवारों की मार्कशीट और क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट भी जल्द ही डिजिलॉकर (DigiLocker) पर अपलोड कर दिए जाएंगे। उम्मीदवार सीटीईटी फरवरी – 2026 के अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दिए गए अपने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:सीटेट फरवरी रिजल्ट 2026 जारी, ctet.nic.in पर देखें स्कोरकार्ड

सीटीईटी क्या है

सीबीएसई हर साल दो बार सीटीईटी परीक्षा आयोजित करता है। सीटेट के पेपर -1 में भाग लेने वाले सफल उम्मीदवार कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। जबकि पेपर -2 में बैठने वाले सफल अभ्यर्थी कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। इस परीक्षा को पास करने वाले परीक्षार्थी देशभर के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और आर्मी स्कूलों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:शिक्षक भर्ती और प्रमोशन में टीईटी से छूट की योजना नहीं, केंद्र सरकार ने किया साफ

देश के हजारों शिक्षकों की नौकरी पर तलवार

टीचरों को नौकरी में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश भर के हजारों प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। यूपी, झारखंड, एमपी व राजस्थान समेत देश के विभिन्न राज्यों में ऐसे लाखों शिक्षक हैं जो बगैर टीईटी पास किए वर्षों से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। अब इन टीचरों को 2 साल ( सितंबर 2025 - कोर्ट के फैसले की तिथि से ) में टीईटी पास करना ही होगा वरना या तो इन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर इन्हें जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। इस कड़े फैसले से सिर्फ उन्हें छूट मिलेगी जिनकी नौकरी 5 साल की बची है। लेकिन इन्हें भी अगर प्रमोशन चाहिए तो टीईटी पास करना ही पड़ेगा। सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किेए जाने के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु व यूपी समेत कई राज्य पुनर्विचार याचिका दायर कर चुके हैं।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

और पढ़ें
CTET CTET Exam
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, Rajasthan Board 12th Result 2026 Live , Board Results 2026 , CBSE Board Result 2026 , UP Board Result 2026 और सरकारी जॉब अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए आज ही Live Hindustan App डाउनलोड करें।