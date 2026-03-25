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CTET Result 2026 Date: सीटीईटी 2026 रिजल्ट का इंतजार, ctet.nic.in पर ऐसे चेक कर सकेंगे अपना स्कोरकार्ड

Mar 25, 2026 07:18 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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CTET Result 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) 2026 के नतीजे घोषित करने जा रहा है। अभ्यर्थी अपना स्कोरकार्ड सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर देख और डाउनलोड कर सकेंगे।

CTET Result 2026 Date: सीटीईटी 2026 रिजल्ट का इंतजार, ctet.nic.in पर ऐसे चेक कर सकेंगे अपना स्कोरकार्ड

CBSE CTET Result 2026 Date and Time: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) 2026 के नतीजे घोषित करने जा रहा है। देश भर के लाखों अभ्यर्थी, जिन्होंने सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के सपने के साथ यह परीक्षा दी थी, अब बड़ी बेसब्री से अपने परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, सीबीएसई ने मूल्यांकन प्रक्रिया और आंसर-की पर आपत्तियों के निपटारे का कार्य लगभग पूरा कर लिया है, और अब किसी भी समय रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना स्कोरकार्ड सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर देख और डाउनलोड कर सकेंगे।

CTET 2026 परीक्षा का आयोजन और पारदर्शिता

सीटीईटी 2026 की परीक्षा दो शिफ्टों (पेपर 1 और पेपर 2) में आयोजित की गई थी। पेपर-1 उन अभ्यर्थियों के लिए था जो कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं, जबकि पेपर-2 उन लोगों के लिए था जो कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने की योग्यता रखते हैं। परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए सीबीएसई ने आधुनिक सुरक्षा उपायों का उपयोग किया था। परीक्षा संपन्न होने के कुछ समय बाद ही बोर्ड ने 'प्रोविजनल आंसर की' जारी कर दी थी, जिस पर छात्रों को आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया था।

CTET 2026 रिजल्ट चेक करने की आसान प्रक्रिया

1.सबसे पहले सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Latest News' सेक्शन में 'CTET Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें।

3. क्लिक करते ही एक नया लॉगिन पेज खुलेगा।

4. यहां अपना रोल नंबर और मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करें।

5. 'सबमिट' बटन दबाते ही आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।

6. अपने भविष्य के लिए स्कोरकार्ड को डाउनलोड करें और इसका एक प्रिंटआउट जरूर लें।

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CTET 2026 परीक्षा पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?

सीटीईटी परीक्षा को पास करने के लिए सीबीएसई ने एक मानक निर्धारित किया है। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होते हैं। वहीं, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और दिव्यांग श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए पासिंग मार्क्स में नियमानुसार छूट दी जाती है, जो आमतौर पर 55 प्रतिशत होती है।

CTET स्कोरकार्ड की वैधता और महत्व

एक बार सीटीईटी परीक्षा पास करने के बाद, प्राप्त सर्टिफिकेट जीवनभर के लिए वैलिड रहेगा। इस स्कोरकार्ड के आधार पर अभ्यर्थी केंद्रीय विद्यालयों (KVS), नवोदय विद्यालयों (NVS), आर्मी पब्लिक स्कूलों और विभिन्न राज्य सरकारों की शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के पात्र हो जाते हैं। यह परीक्षा केवल एक पात्रता परीक्षा है, इसके बाद शिक्षक बनने के लिए संबंधित संस्थानों द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं या इंटरव्यू में शामिल होना अनिवार्य होता है।

डिजीलॉकर पर भी मिलेगी मार्कशीट

सीबीएसई परीक्षा परिणाम घोषित करने के कुछ दिनों बाद सफल उम्मीदवारों की डिजिटल मार्कशीट और पात्रता प्रमाण पत्र DigiLocker पर भी अपलोड कर देगा। उम्मीदवार अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए इसे सुरक्षित तरीके से डाउनलोड कर सकेंगे।

Prachi

लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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